Eine Messe auf 3.700 Metern Höhe, dann hinunter an den Amazonas. Leo XIV. absolviert auf seine Peru-Reise ein hartes Programm. Die Gesundheit macht mit, trotz der Krebs-OP vor einem Monat.

Pucallpa (dpa) - Auf seiner Südamerika-Reise hat Papst Leo XIV. vor einer Zerstörung des Amazonas-Regenwalds gewarnt. Bei einem Besuch in der Stadt Pucallpa im Amazonas-Gebiet in Peru sprach er von einer «Markt- und Ausbeutungslogik, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt». Die Schäden für Umwelt und Gesellschaft hätten sich in den vergangenen Jahren noch verschlimmert. Der Regenwald am Amazonas und an seinen Nebenflüssen ist der größte Regenwald der Welt.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken äußerte auch Sorge über die Zukunft der im Amazonas-Gebiet lebenden Menschen. «Es ist nicht möglich, den Schutz des Amazonas-Regenwalds von der Sorge um die dort lebenden Völker zu trennen. Ganzheitliche Ökologie, soziale Gerechtigkeit und geistliches Leben gehen Hand in Hand.» Dazu gehöre auch eine bessere Gesundheitsversorgung durch den Staat für Menschen, die weitab von Städten wohnten.

«Die Kirche steht an Eurer Seite»

Leo kritisierte insbesondere eine wahllose Abholzung von Wäldern am Amazonas, Wasserverschmutzung durch Bergbau und auslaufendes Öl sowie Drogenhandel in großem Stil. Auf diese Weise werde die Lebensgrundlage der Bevölkerung untergraben. Zugleich versicherte er bei dem Treffen mit Vertretern der am Amazonas lebenden Völkern: «Die Kirche steht an Eurer Seite.»



Der Amazonas ist mit 6.400 Kilometern der zweitlängste Fluss der Welt. Er entspringt in den peruanischen Anden und fließt über Kolumbien und Brasilien in den Atlantik. Seine Nebenflüsse reichen in mehrere Nachbarländer hinein.

Messe auf 3.700 Metern Höhe

Zuvor hatte Leo auf einer Höhe von 3.700 Metern in Cusco in den peruanischen Anden einen Gottesdienst gefeiert. Die Messe in der alten Inkastätte Saqsaywaman verfolgten Zehntausende Menschen, von denen viele eine lange Anreise auf sich genommen hatten. Der Vatikan sprach unter Berufung auf die örtlichen Behörden von etwa 100.000 Teilnehmern. Zudem waren Hunderttausende auf den Straßen.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hält sich noch bis Montag in Peru auf. Nach seiner Krebsoperation vor einem Monat hatte es Bedenken gegeben, dass dem 71-Jährigen die dünne Höhenluft in den Anden zu schaffen machen könnte. Leo absolvierte die Messe jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Nach Angaben der Ärzte ist er nach der Entfernung eines bösartigen Tumors in der Lunge wieder krebsfrei. Am Dienstag wird er in Rom zurückerwartet.