Bei der letzten Messe von Leo XIV. in Peru gibt es einen kurzen Schreckmoment. Der Papst bekommt eine Gebetskette ins Gesicht geworfen. Er nimmt das gelassen.

Lima (dpa) - Papst Leo XIV. hat zum Abschied seiner Südamerika-Reise einen Rosenkranz an den Kopf bekommen - und das Ganze mit Humor genommen. Bei einer letzten Fahrt mit dem offenen Papamobil vor einer Messe nahe der peruanischen Hauptstadt Lima traf den 71-Jährigen eine Gebetskette unterhalb des rechten Auges, die ihm aus der Menge entgegengeworfen worden war. Leo fasste sich erschrocken ins Gesicht, blieb aber unverletzt.

Auf dem Heimflug nach Rom kommentierte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Zwischenfall sinngemäß mit den Worten: «Was den Rosenkranz angeht: Das sind Dinge, die man normalerweise im Herzen trägt - und, wer weiß, manchmal vielleicht auch im Auge.» Der Wurf sei aber sichtlich als Ausdruck von Begeisterung gemeint gewesen. Mit einem Rosenkranz ist in der katholischen Kirche sowohl eine Gebetskette mit einem Kreuz und Perlen als auch das Gebet selbst gemeint.

Werfer aus der Menschenmenge unbekannt

An der Messe auf dem Gelände eines Militärflughafens nahe der peruanischen Hauptstadt Lima nahmen nach Angaben der örtlichen Behörden etwa 1,5 Millionen Menschen teil. Wer den Rosenkranz warf, ließ sich nicht feststellen. Vor solchen Auftritten fährt der Papst oft mit dem Papamobil durch die Menge, streng geschützt von mehreren Leibwächtern. Dabei werden ihm immer wieder Gegenstände entgegengeworfen, meistens Plüschtiere.

Nach seiner Reise durch Peru, Argentinien und Uruguay kehrte der Papst am Dienstag nach Rom zurück.