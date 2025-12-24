Papst mahnt zu Frieden: «Dröhnen der Waffen möge verstummen»

Das Ringen um eine Friedenslösung für die Ukraine ist bislang erfolglos. Auch an Weihnachten werden bei russischen Angriffen Menschen in dem Land getötet. Der Papst formuliert eine Hoffnung.

Rom (dpa) - Papst Leo XIV. hat in seiner Weihnachtsbotschaft die Hoffnung auf einen aufrichtigen Dialog zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine für ein Ende des Krieges geäußert. «Möge das Dröhnen der Waffen verstummen und mögen die beteiligten Parteien, unterstützt durch das Engagement der internationalen Gemeinschaft, den Mut finden, einen ehrlichen, direkten und respektvollen Dialog zu führen», sagte das katholische Kirchenoberhaupt zum Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

Der Papst erinnerte auch an Menschen in anderen Ländern der Welt, die unter den Folgen von Kriegen leiden, und hob neben der Ukraine insbesondere den Nahen Osten hervor. Dort habe er bei seiner jüngsten Reise die Ängste der Menschen vernommen und kenne ihr Gefühl der Ohnmacht angesichts der Machtverhältnisse, unter denen sie litten, sagte er. Der Papst erwähnte auch explizit die Bewohner im Gazastreifen, die alles verloren hätten.

Im Anschluss an seine Ansprache spendete er den Segen «Urbi et Orbi» (Der Stadt und dem Erdkreis). Für die katholische Kirche ist es das erste Weihnachtsfest mit ihrem neuen Oberhaupt.