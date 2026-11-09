Nach der Wahl zum Papst kehrte Franziskus nie mehr in seine Heimat Argentinien zurück. Jetzt rollt Präsident Milei dessen Nachfolger den roten Teppich aus. Aber Leo XIV. findet auch kritische Worte.

Buenos Aires (dpa) - Papst Leo XIV. hat Argentiniens Staatschef Javier Milei zu mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft ermahnt. «Die Wirtschaft muss im Dienste des Menschen stehen und nicht der Mensch im Dienste der Wirtschaft», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Auftakt eines Besuchs in der Hauptstadt Buenos Aires. Das Heimatland seines verstorbenen Vorgängers Franziskus ist für Leo nach Peru die zweite Station einer zwölftägigen Südamerika-Reise.

Der gebürtige US-Amerikaner rief bei einem Empfang im Beisein Mileis dazu auf, sich «um die Schwachen zu kümmern, zu vergeben, zu teilen und denen beizustehen, die Hilfe brauchen». Wirtschaftliches Wachstum müsse auch denen zugutekommen, «die mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben». In Argentinien geht die Schere zwischen Arm und Reich seit dem Amtsantritt Mileis immer weiter auseinander.

Reformen mit vielen sozialen Härten

Der marktradikale Politiker Milei kam 2023 mit dem Versprechen einer radikalen «Kettensägen-Politik» an die Regierung. Durch eine Reihe von Reformen, die Einfluss und Ausgaben des Staates beschneiden sollten, ging die einst enorme Inflation massiv zurück. Die Wirtschaft wächst wieder. Allerdings gibt es viel Kritik an den sozialen Härten, die damit einhergehen. Nach einer offiziellen Statistik leben 15 der 46 Millionen Einwohner Argentiniens unterhalb der Einkommensgrenze. Zudem leidet das Land unter der Abwanderung derjenigen, die sich ein besseres Leben fernab ihrer Heimat versprechen.

Milei nahm Franziskus' Nachfolger auf dem Flughafen von Buenos Aires persönlich in Empfang. Bei der Fahrt in die Stadt wurde Leo von Zehntausenden am Straßenrand bejubelt. Es ist der erste Papstbesuch in dem südamerikanischen Land seit fast 40 Jahren. Dort gab es große Enttäuschung darüber, dass Franziskus nach seiner Wahl zum Pontifex nie mehr in seine Heimat zurückkehrte. Offensichtlich befürchtete der erste Papst aus Südamerika, in einen Parteienstreit zu geraten.

Papst sorgt sich um Familien

Sein Nachfolger hält sich nun bis Mittwoch in Argentinien auf. Bei seinem Appell für mehr Gerechtigkeit verwies er insbesondere auf die Not von Familien. Im Beisein Mileis sagte er: «Wer Macht hat, hat auch die Pflicht, umsichtig zu handeln, die Grenzen der ihm anvertrauten Macht anzuerkennen und seine Entscheidungen auf das Wohl der ganzen Gemeinschaft auszurichten.»

Zur Abwanderung vor allem junger Argentinier, die ihre Zukunft in europäischen Ländern wie Spanien oder Italien sehen, sagte der Papst: «Eine Nation muss sich ernsthaft fragen, wo sie versagt hat, wenn ihre jungen Menschen die Heimat verlassen müssen, um ihre Träume verwirklichen zu können.» Bildungswesen und berufliche Ausbildung müssten gestärkt, organisierte Kriminalität, Menschenhandel und Korruption entschieden bekämpft werden.

Milei legt Fokus auf Freiheit

Milei wiederum betonte in seiner Rede den Wert von Freiheit, der bereits in der Bibel festgeschrieben worden sei. Das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum sei das Rückgrat aller westlichen Demokratien. Leos Rede verfolgte er daneben sitzend auf einem Stuhl. Auch bei den kritischen Passagen klatschte er Beifall. Argentiniens Staatschef gilt als Verbündeter von US-Präsident Donald Trump, mit dem der Papst schon mehrfach über Kreuz lag.

Leos Ermahnung, sich auch um die Schwachen zu kümmern, erfolgt vor dem Hintergrund einer innenpolitischen Kontroverse. 2025 beschloss das Abgeordnetenhaus in Buenos Aires ein Notstandsgesetz zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung. Milei legte sein Veto ein - das der Kongress in beiden Kammern aber wieder aufhob. So etwas hatte es mehr als 20 Jahre nicht gegeben.

Zahl der Katholiken nimmt auch in Argentinien ab

Die Zahl der Menschen, die sich zur katholischen Kirche bekennen, hat auch in Argentinien deutlich abgenommen. Geschätzt wird, dass noch etwa die Hälfte der Bevölkerung gläubig ist. Insgesamt bekennen sich in Südamerika nach einer Statistik des Vatikans mehr als 390 Millionen Menschen zum katholischen Glauben - deutlich mehr als in Europa. Weltweit gibt es schätzungsweise 1,4 Milliarden Katholiken.

Nach drei Tagen in Argentinien wird Leo in seiner zweiten Heimat Peru erwartet, wo er zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. In dem Andenstaat regiert die rechtspopulistische Präsidentin Keiko Fujimori, deren inzwischen verstorbener Vater früher selbst Staatschef war. In seiner Zeit als Bischof hatte Leo ihn mehrfach kritisiert.

Zum Reiseprogramm in Peru gehört auch ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei. Die ersten Tage seiner strapaziösen Reise überstand er, ohne dass Gesundheitsprobleme zu bemerken waren.