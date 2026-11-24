Bedrohliche Augen, eine triumphierende Stimme und lautes Röcheln: Papst Franziskus hielt drei angebliche Begegnungen mit dem Teufel in seinem nun in Teilen veröffentlichten Tagebuch fest.

Rom (dpa) - Dreimal soll Papst Franziskus nach seinen eigenen persönlichen Aufzeichnungen dem Teufel begegnet sein. Der im April 2025 verstorbene Pontifex beschreibt bedrohliche Augen, eine triumphierende Stimme und lautes Röcheln. «Ich habe entdeckt, dass der Teufel sich dreist und listig herumgetrieben hatte», schrieb der gebürtige Argentinier in seinem Tagebuch. Aus seinen nun als Buch veröffentlichten Aufzeichnungen zitiert Kardinal Víctor Manuel Fernández in einem Interview der Zeitung «Corriere della Sera».

Teile der persönlichen Aufzeichnungen von Jorge Mario Bergoglio - so Franziskus' bürgerlicher Name -, der von 2013 bis zu seinem Tod 2025 Oberhaupt der katholischen Kirche war, sind erstmals als Buch auf Italienisch sowie weiteren Sprachen erschienen. Zusammengestellt wurde es von dem argentinischen Kardinal Fernández, einem von Franziskus' engsten Vertrauten.

Buch erscheint im Dezember auf Deutsch

Im «Corriere della Sera» zitiert Fernández, Chef der mächtigen Glaubensbehörde im Vatikan, aus dem Buch und erläutert einzelne Passagen. Eine deutsche Übersetzung des Buchs erscheint am 16. Dezember beim Kösel-Verlag unter dem Titel «Das private Tagebuch von Papst Franziskus».

Die erste Begegnung mit dem Teufel sei noch während seiner Zeit als Erzbischof von Buenos Aires gewesen. Damals habe er die Gestalt durch das Fenster eines Autos gesehen. Besonders deren «bedrohliche und zugleich verführerische Augen» seien ihm in Erinnerung geblieben. Ein zweites Mal sei ihm der Teufel bei einer Feier in einer Kapelle erschienen. Die Augen beschreibt er dort als «feurig» und «wie Feuerstrahlen». Als diese Gestalt versucht habe, sich ihm zu nähern, sei er mit dem Rosenkranz in der Hand geflohen.

«Gewaltiges Röcheln»

Die dritte Begegnung habe es gegeben, als Franziskus bereits Papst war. Wenige Tage nach seiner Rückkehr von einer Chile-Reise habe er eine «triumphierende und alles beherrschende» Stimme gehört: «Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.» Das gewaltige Röcheln dieser Stimme werde er niemals vergessen, heißt es in dem von Fernández zitierten Tagebucheintrag. Während dieser Reise dominierte ein Missbrauchsskandal die Berichterstattung.