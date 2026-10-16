Ukraine-Krieg
Papst fordert Putin zu Waffenstillstand in Frontstadt auf
Papst Leo XIV.
Leo XIV. fordert Putin zum Waffenstillstand auf. (Archivbild)
Andrew Medichini. DPA

Leo XIV. ist besorgt über die Lage in der abgeriegelten Frontstadt Oleschky im Süden der Ukraine. In einem Telefont mit Putin ruft er den Kreml-Chef zu einem Waffenstillstand in der Region auf.

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Rom (dpa) – Papst Leo XIV. hat Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat zu einem Waffenstillstand im Süden der Ukraine aufgefordert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe seine «tiefe Besorgnis» über die humanitäre Lage in der abgeriegelten Frontstadt Oleschky in der Region Cherson zum Ausdruck gebracht, teilte der Vatikan mit.

Ein Waffenstillstand solle die «Lieferung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe sowie die freiwillige und sichere Evakuierung der Zivilbevölkerung» ermöglichen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

© dpa-infocom, dpa:261016-930-851535/1

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