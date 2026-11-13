Leo XIV. ist zurück in der Großstadt Chiclayo, wo er acht Jahre lang Bischof war. Dabei spricht er nach seiner Krebs-OP auch das Thema Gesundheit an. Mehr als eine Million Menschen bejubeln ihn.

Chiclayo (dpa) - Papst Leo XIV. ist bei der Rückkehr an seinen alten Bischofssitz in der peruanischen Stadt Chiclayo begeistert gefeiert worden. In der Großstadt im Norden von Peru säumten nach Angaben der Behörden etwa eine Million Menschen die Straßen, um ihren einstigen Bischof wiederzusehen. Viele hielten Plakate wie «Willkommen zuhause» oder «Leo ist ein Chiclayaner» in die Höhe. Andere schwenkten zur Begrüßung Fotos des heutigen Papstes aus früheren Jahren.

Der gebürtige US-Amerikaner war bis zu seinem Wechsel nach Rom 2013 acht Jahre lang Bischof in der Diözese an der Nordküste. Zuvor hatte er schon mehr als ein Jahrzehnt als Missionar in Peru gearbeitet. Damals nannte man ihn «Padre Robert» oder «Monsenor Roberto». Aus der Zeit als Bischof hat er auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

«Welch eine Freude, wieder in Chiclayo zu sein»

Mit einem offenen Papamobil fuhr Leo durch eine riesige Menschenmenge, die sich für einen Gottesdienst auf einem Feld nahe der Pazifikküste versammelt hatte. Dort rief Leo: «Welch eine Freude, wieder in Chiclayo zu sein! Es ist ein Segen für mich.» Der Vatikan bezifferte die Zahl der Teilnehmer unter Berufung auf die örtlichen Behörden auf etwa 500.000 Menschen.

Zugleich bedankte sich der Papst für die Unterstützung in den vergangenen Wochen während seiner Krebserkrankung. Der 71-Jährige sprach von einem «Moment der Prüfung, den ich mit Gottes Hilfe allmählich überwinde». Bei Leo war im vergangenen Monat ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entdeckt worden. Mitte Oktober musste er sich deshalb einer Operation unterziehen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er inzwischen wieder krebsfrei.

Leo hält sich seit Mittwoch im Rahmen einer Südamerika-Reise zu einem fünftägigen Besuch in Peru auf. Er wird am Dienstag nächster Woche in Rom zurückerwartet.