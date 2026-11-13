2015 war es noch ein gewöhnliches Blatt Papier. Jetzt soll das Schreiben des heutigen Papstes Leo XIV. größeren Wert haben. Heute kehrt er erstmals in seine alte Diözese zurück.

Lima (dpa) – Der handgeschriebene Antrag des heutigen Papstes Leo XIV. auf Einbürgerung in Peru ist in dem südamerikanischen Land zum nationalen Kulturerbe erklärt worden. Dies entschied das Kulturministerium in Lima anlässlich der Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine zweite Heimat. Seit seiner Ankunft am Mittwochabend wurde der gebürtige US-Amerikaner auf den Straßen von Perus Hauptstadt von mehreren Millionen Menschen gefeiert.

2015 hatte der Augustiner-Pater Robert Francis Prevost aus Chicago die peruanische Staatsbürgerschaft beantragt, um Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes werden zu können. Zuvor war er bereits mehr als ein Jahrzehnt als Missionar in dem südamerikanischen Land tätig. Das damals verfasste Schreiben auf Briefpapier der Diözese Chiclayo trägt auch seine Unterschrift und seinen Fingerabdruck.

Papst Leo – früher bekannt als «Padre Roberto» – hält sich im Rahmen einer zwölftägigen Südamerika-Reise noch bis Montag in Peru auf. Heute kehrt er erstmals seit seiner Wahl zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken im Mai vergangenen Jahres nach Chiclayo zurück.