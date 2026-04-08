Raketentest
Nordkorea führt zweiten Raketentest am selben Tag durch
Nordkorea testet Raketenstartsysteme
Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet. (Archivbild)
Uncredited. DPA

Nur kurz nach dem Abschuss mehrerer Kurzstreckenraketen soll Nordkorea nochmals ein Geschoss abgefeuert haben. Das Geschoss landete offenbar im Japanischen Meer.

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Seoul (dpa) - Nordkorea hat nur wenige Stunden nach dem Abschuss mehrerer Kurzstreckenraketen einen weiteren ballistischen Flugkörper abgefeuert. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums ist das Geschoss im Japanischen Meer gelandet. Genauere Angaben zum Raketentyp sind bislang nicht bekannt. 

Am Morgen (Ortszeit) hatte Nordkorea bereits mehrere Kurzstreckenraketen in östliche Richtung abgefeuert. Die Geschosse sollen nach Angaben des südkoreanischen Stabschefs eine Flugstrecke von rund 240 Kilometern zurückgelegt haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. 

Auch am Vortag hatte Nordkorea ein weiteres, nicht näher identifiziertes Geschoss abgefeuert. Dabei habe es sich laut Berichten mutmaßlich um einen gescheiterten Raketenstart gehandelt. Nordkorea ist es gemäß mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

© dpa-infocom, dpa:260408-930-916948/3

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Politik

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