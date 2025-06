Brüssel (dpa) - Die Bundeswehr muss deutlich größer werden: Deutschland braucht für die von der Nato geplante verstärkte Verteidigungsfähigkeit bis zu 60.000 zusätzliche aktive Soldaten, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Brüssel vor einem Nato-Treffen sagte. Dabei sollen die neuen Ziele der Militärallianz gebilligt werden.

«Wir gehen davon aus - das ist aber auch nur eine Daumengröße, um es klar zu sagen - dass wir rund 50.000 bis 60.000 Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften mehr brauchen als heute. Und gleichzeitig wird sich die Frage natürlich stellen: Reicht der neue Wehrdienst aus über die nächsten Jahre?», sagte Pistorius.

Vor einem Jahr hatte Pistorius sein Modell für einen reformierten Wehrdienst vorgelegt: Danach soll es eine verpflichtende Erfassung geben, in der junge Männer ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu einem Wehrdienst benennen müssen - und junge Frauen dies tun können.

Deutschland übernimmt «zweitgrößtes Paket»

Die Nato will ihre militärischen Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Russland extrem ausbauen. Pistorius machte deutlich, dass Deutschland wegen seiner Größe und Wirtschaftskraft einen großen Teil der geplanten Aufrüstung schultern werde. «Wir übernehmen traditionell - und das wird nicht anders sein dieses Mal - das zweitgrößte Paket an Fähigkeiten innerhalb der Nato.»

Generalsekretär Mark Rutte hatte am Vortag in Brüssel gesagt: «Wir benötigen mehr Ressourcen, Truppen und Fähigkeiten, um auf jede Bedrohung vorbereitet zu sein und unsere kollektiven Verteidigungspläne vollständig umzusetzen.» Oberste Priorität hätten die Luft- und Raketenabwehr, weitreichende Waffensysteme, Logistik und große Verbände von Landstreitkräften.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bekräftigte in Brüssel bei einem Auftritt mit Rutte die US-Forderung nach einer Steigerung der Verteidigungsausgaben in allen Nato-Staaten auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Bisher liegt dieses Nato-Ziel bei zwei Prozent. Zur Entscheidung kommt es beim Nato-Gipfel in Den Haag in knapp drei Wochen.

Die Diskussion darüber werde «robust und konstruktiv» sein, sagte Hegseth. «In Anerkennung der Gefahr muss jedes Land fünf Prozent beitragen», forderte er. «Wir sind für mehr bereit. Und unsere Verbündeten müssen auch zulegen, während wir an ihrer Seite stehen.»

Militärplaner: Obergrenze von 460.000 Soldaten bleibt

In der Bundeswehr war die Zahl der Soldaten im vergangenen Jahr trotz mehr Einstellungen erneut leicht gesunken, während der Altersdurchschnitt stieg. Zum Jahresende 2024 habe es rund 181.150 Soldatinnen und Soldaten gegeben, hatte das Verteidigungsministerium erklärt. Ein Jahr zuvor, am Stichtag 31. Dezember 2023, waren es noch rund 181.500 Männer und Frauen in Uniform gewesen. Erklärtes Ziel waren zuletzt aber 203.000 aktive Soldaten in den Streitkräften gewesen.

Vor einem Jahr hatte Pistorius bei der Vorstellung seines Wehrdienstmodells auch Zahlen für den künftigen Bedarf an Soldaten genannt; er sprach von insgesamt rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten. Konkret seien das 203.000 aktive Soldatinnen und Soldaten in den stehenden Streitkräften, die 60.000 jetzt schon vorhandenen Reservisten sowie 200.000 zusätzliche Reservisten, die nun nötig seien. Militärplaner gehen davon aus, dass die Obergrenze von insgesamt 460.000 Soldaten erhalten wird, aber deutlich mehr aktive Soldaten und womöglich weniger Reservisten eingeplant werden.

Neue Diskussion um Wehrpflicht?

Angesichts der Nato-Pläne ist eine neue Diskussion über einen verpflichtenden Wehrdienst absehbar. So sagte der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), dem «Tagesspiegel», «massiv» steigende Nato-Anforderungen seien ohne einen teilweise verpflichtenden Wehrdienst und eine attraktivere Bundeswehr kaum zu erfüllen. Er forderte: «Das Verteidigungsministerium sollte einen konkreten Vorschlag vorlegen, in dem die Hürden für einen Wechsel hin zur Verpflichtung eines gewissen Kontingents junger Leute nicht zu hoch sind.»

Deutschland hatte sich in den 2+4-Verträgen verpflichtet, die Zahl seiner Soldaten auf 370.000 Mann zu beschränken. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schrieb dazu im Februar 2025, der Begriff der Personalstärke sei nicht genau definiert, die Formulierung lege nahe, «dass es sich dabei nur um die aktive, ständig verfügbare Truppenstärke handelt, also um regulär im Dienst befindliche Soldaten (Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Grundwehrdienstleistende)».