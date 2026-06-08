Erst eskaliert der Konflikt im Libanon, dann greift der Iran erneut Israel an, Israel schlägt zurück. Das wird nicht ohne Auswirkungen auf die ohnehin schwierigen USA-Iran-Gespräche bleiben.

Teheran/Tel Aviv (dpa) - Erstmals seit zwei Monaten hat der Iran Israel wieder mit mehreren Raketenwellen angegriffen. Israel wiederum nahm daraufhin Ziele im Iran ins Visier. Die neuen gegenseitigen Angriffe wecken die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage:

Warum hat der Iran gerade jetzt Israel wieder angegriffen?

Der Iran reagierte mit seinen Raketensalven seit dem späten Sonntagabend eigenen Angaben zufolge auf Angriffe Israels in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut am Sonntagnachmittag. Die israelische Armee hatte in den als Dahija bekannten Vororten, die als Hochburg der libanesischen Hisbollah gelten, «Terroristen-Hauptquartiere» der Miliz angegriffen. Davor hatte die Hisbollah erneut den Norden Israels vom Libanon aus mit Raketen beschossen.

Erst in der Nacht zum vergangenen Donnerstag hatten sich Israel und der Libanon nach US-Vermittlung eigentlich auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der Waffenruhe in dem Konflikt geeinigt - die bisher faktisch kaum wirksam war. Die Hisbollah lehnte die vereinbarten Bedingungen ab. Kurz darauf erfolgten neue Angriffe der Miliz. Im Libanon hatte es bereits am Morgen nach den Gesprächen Berichte über neue israelische Angriffe gegeben.

Die Hisbollah ist der wichtigste nicht staatliche Verbündete des Irans. Israel bekämpft die Hisbollah im Süden des Libanons mit Bodentruppen, fliegt aber immer wieder auch Luftangriffe in anderen Landesteilen. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.

Wie ist die aktuelle Lage?

In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans. Der Iran feuerte seinerseits weitere Raketen auf Israel, unter anderem in Jerusalem heulten die Warnsirenen. Mehrere Menschen verletzten sich, als sie in Schutzräume eilten. Ein israelischer Militärsprecher sagte, der Iran habe mit den neuen Raketenangriffen einen «schweren Fehler» begangen.

Die israelische Luftwaffe griff in der iranischen Hafenstadt Mahschahr eine Anlage der petrochemischen Industrie an. Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete unter Berufung auf einen stellvertretenden Gouverneur der iranischen Provinz Chusesten, dass Teile der Anlage bei dem Luftangriff beschädigt worden seien.

Wie reagiert Donald Trump auf die Angriffe?

Für US-Präsident Donald Trump sind die neuen Angriffe ein zweifacher Rückschlag. Zum einen behindern sie seine Bemühungen, eine Waffenruhe im Libanon und eine israelisch-libanesische Annäherung zu vermitteln. Zum anderen fordert Teheran in den Verhandlungen mit Washington um eine nachhaltige Beendigung des Iran-Kriegs auch eine Einstellung der Kämpfe im Libanon.

Trump äußerte sich in mehreren Medien zu den iranischen Angriffen - eine Reaktion auf die israelische Antwort gab es bislang nicht. Im Interview mit der britischen «Financial Times» gab er sich überzeugt, dass die neuen Angriffe keine Auswirkungen auf ein angestrebtes Abkommen haben werden. «Ich denke, die Verhandlungen laufen weiter», sagte er. «Wir werden sehen, was passiert.»

Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit dem Iran aushandelten. «Er wird keine andere Wahl haben», sagte Trump der Zeitung. «Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen», meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.

Dieser scheint sich dem Wunsch Trumps nun jedoch widersetzt zu haben: Nach den iranischen Raketenangriffen forderte Trump Netanjahu in einem Telefonat dazu auf, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten, wie etwa das Portal «Axios» berichtete. Der israelische Sender Kan berichtete, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle. «Israel hat genug reagiert», sagte Trump demnach einem Korrespondenten des Senders.

Was bedeutet das alles nun für die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran?

Trump mag die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen auf die Verhandlungen herunterspielen - dabei machen die ersten Angriffe zwischen dem Iran und Israel seit April deutlich, was für eine Herausforderung das Bemühen um eine langfristige Beendigung der Feindseligkeiten ist.

Trump zeigte sich «Axios» gegenüber erneut zuversichtlich, zeitnah eine Einigung erzielen zu können: Washington und Teheran seien auf dem Weg zu einem «guten» Abkommen. Er wolle nicht, dass es wegen der aktuellen Ereignisse scheitert. Er deutete laut Fox News auch an, dass die Verhandlungen mit dem Iran auf eine mögliche Einigung zusteuerten. Diese könnte «am Montag, Dienstag oder Mittwoch kommender Woche» erzielt werden, hieß es.

Kritiker stellen allerdings infrage, ob es zwischen Washington und Teheran jüngst überhaupt bedeutende Fortschritte in den Verhandlungen gab. Trump beteuert dies regelmäßig.

Laut dem israelischen Iran-Experten Danny Citrinowicz sieht sich Trump mit einer besonders schwierigen strategischen Lage konfrontiert. «Die ihm zur Verfügung stehenden Optionen sind alles andere als günstig, und er scheint eher bereit zu sein, nahezu um jeden Preis eine Einigung mit dem Iran zu erzielen, als ein Abgleiten in eine umfassendere regionale Konfrontation zu riskieren», schrieb er auf der Plattform X. Die neuen Entwicklungen zeigen jedoch: Bei einem Abkommen um jeden Preis dürfte man von einer nachhaltigen Lösung des Konflikts in der Region weit entfernt sein.