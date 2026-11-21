Nach dem Ende ihres Amts als Präsidentin der UN-Generalversammlung lehrt Annalena Baerbock an der Columbia University. Nun kommt eine weitere berufliche Aufgabe hinzu.

New York (dpa) – Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird künftig neben ihrer Tätigkeit an der New Yorker Columbia-Universität auch freiberuflich als Beraterin arbeiten. Sie werde für FGS Global «freiberuflich für einzelne Projekte oder Unternehmen ihre geostrategische Expertise einbringen», sagte ein Sprecher der Beratungsfirma in Deutschland. Zuvor hatte unter anderem das «Handelsblatt» berichtet.

Anfang September war Baerbocks Amtszeit als Präsidentin der UN-Generalversammlung bei den Vereinten Nationen in New York zu Ende gegangen. Im Anschluss nahm sie eine Lehrtätigkeit an der Columbia University auf. Die Grünen-Politikerin ist dort Professorin für Global Leadership und Co-Direktorin des Masterprogramms «Master of Public Administration in Global Leadership».