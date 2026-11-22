US-Präsident Trump sorgte mit seinen warmen Worten an Kremlchef Putin für Aufsehen und Kritik. Nun hat er eine umstrittene Bezeichnung wiederholt.

Washington (dpa) – Trotz erheblicher Kritik im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut als seinen «Freund» bezeichnet. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Foto, das die beiden bei einem herzlichen Händedruck zeigt. Überschrieben ist es mit den Worten «Mein Freund».

Trumps Umgang mit Putin bei einem Gipfeltreffen in China in dieser Woche hatte für scharfe Kritik gesorgt. Der Republikaner hatte den Kremlchef dabei als Freund bezeichnet und herzlich begrüßt. Chuck Schumer, der führende Demokrat im Senat, etwa erklärte, Putin habe Zehntausende Kinder entführt, Zehntausende Zivilisten getötet und Amerikaner zu Unrecht inhaftiert. «Ihn betrachtet Donald Trump als Freund.»

«Fantastische Beziehung» zu Putin

Auch einige Republikaner gingen auf Distanz zu Trumps Äußerungen. Jim Banks, Senator aus Indiana, forderte von Trump Härte gegen feindliche Nationen. «Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind.» Angesprochen auf Trumps Äußerung, bezeichnete Senator Rick Scott aus Florida Putin als einen «Schurken.»

Auf einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus hatte Trump erneut seine «fantastische Beziehung» zu Putin betont – ungeachtet des seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen.