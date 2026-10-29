Kanzler auf Asienreise
Merz wünscht Koreanern die Wiedervereinigung
Bundeskanzler Merz reist nach Südkorea
Der erste Termin des Kanzlers in Seoul ist beim Präsidenten.
Kay Nietfeld. DPA

Merz ist an der letzten Station seiner Asienreise angekommen. Zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Südkorea sendet er eine Botschaft an alle Koreaner.

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Seoul (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Auftakt seines Besuchs in Südkorea den Menschen in beiden Teilen des Landes die Wiedervereinigung gewünscht. «Korea und Deutschland verbindet die leidvolle Erfahrung der Teilung», schrieb er bei seinem Treffen mit Präsident Lee Jae Myung in das Gästebuch. «Ich wünsche auch den Menschen in Korea, was wir in Deutschland erleben dürfen: Einheit in Freiheit.»

Die koreanische Halbinsel ist seit dem Koreakrieg (1950 bis 1953) in zwei Staaten geteilt. Der Nordteil des Landes wird vom kommunistischen Diktator Kim Jong Un regiert, der Südteil ist eine Demokratie mit engen Beziehungen zu westlichen Staaten wie Deutschland. Merz besucht am Freitag die entmilitarisierte Zone an der Grenze zwischen beiden Ländern.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-910766/1

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