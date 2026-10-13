Fraktionssitzung
Merz weist Vorwürfe aus der SPD erneut zurück
Fraktionssitzungen im Bundestag - Union
Merz weist die SPD-Vorwürfe erneut zurück.
Michael Kappeler. DPA

Die SPD macht ihrem Koalitionspartner nach dem Bas-Rücktritt schwere Vorwürfe. Die Union ist verärgert. Der Kanzler reagiert darauf in der Sitzung der Bundestagsfraktion.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor der Unionsfraktion im Bundestag die Vorwürfe aus der SPD im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas erneut zurückgewiesen. Mehreren Teilnehmern zufolge sprach er in der Sitzung von «unlauteren Behauptungen» Einzelner, die er nicht hinnehmen werde. Er habe Bas aber zunächst erneut sein Mitgefühl ausgedrückt und ihr für ihre Arbeit gedankt, hieß es.

Bas hatte am Montag nach dem Tod ihrer Stieftochter ihren Rücktritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin erklärt. In ihrer Rücktrittserklärung hatte sie «die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners» moniert. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte diese Angriffe als «unanständig» bezeichnet und die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), nannte sie «unmenschlich».

Konkrete Beispiele für öffentliche Angriffe nannte die SPD-Spitze nicht. In der Union sorgen die Äußerungen für viel Unmut. Ein Bundestagsabgeordneter hat bereits gefordert, Schwesig müsse sich entschuldigen.

© dpa-infocom, dpa:261013-930-834811/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren