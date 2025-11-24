Berlin Merz reist noch vor Jahresende nach Israel dpa 24.11.2025, 14:01 Uhr

i Merz telefoniert mit Netanjahu: Waffenstillstand erreichen Kobi Gideon. DPA

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird noch vor Jahresende zu seinem Antrittsbesuch nach Israel reisen. Der genaue Termin werde wie üblich in der Woche vor dem Besuch bekanntgegeben, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Times of Israel» berichtet, dass die Reise für den 6. und 7. Dezember geplant sei.

