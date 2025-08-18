Gipfel in Washington Merz pocht auf Waffenruhe in der Ukraine dpa 18.08.2025, 05:26 Uhr

i Ukraine-Treffen in Washington Alex Brandon. DPA

Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf eine Waffenruhe in der Ukraine. Merz sagte beim Ukraine-Gipfel in der Runde mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Verbündeten, er könne sich nicht vorstellen, dass es nächste Friedensverhandlungen ohne eine Feuerpause geben könne.

