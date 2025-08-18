Gipfel in Washington
Merz pocht auf Waffenruhe in der Ukraine
Ukraine-Treffen in Washington
Ukraine-Treffen in Washington
Alex Brandon. DPA

Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf eine Waffenruhe in der Ukraine. Merz sagte beim Ukraine-Gipfel in der Runde mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Verbündeten, er könne sich nicht vorstellen, dass es nächste Friedensverhandlungen ohne eine Feuerpause geben könne.

Washington (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz pocht auf eine Waffenruhe in der Ukraine. Merz sagte beim Ukraine-Gipfel in der Runde mit US-Präsident Donald Trump und europäischen Verbündeten, er könne sich nicht vorstellen, dass es nächste Friedensverhandlungen ohne eine Feuerpause geben könne.

© dpa-infocom, dpa:250818-930-924090/13

Top-News aus der Region