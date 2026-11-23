Die Warnungen vor russischen Atomwaffen im All gibt es seit längerem und die Bundesregierung nimmt sie «sehr ernst». Sie warnt aber gleichzeitig vor «übermäßiger Nervosität».

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Berichte über eine mögliche Beförderung russischer Atomwaffen ins All als «schockierend» bezeichnet. «Die Nachrichten darüber, dass Russland plant, auch eine atomare Bewaffnung des Weltraums vorzunehmen, sind nicht neu», sagte der CDU-Vorsitzende bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. «Aber sie sind deswegen nicht weniger schockierend. Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.»

Zuvor hatten WDR, NDR und «Süddeutsche Zeitung» unter Berufung auf westliche Geheimdienste und Militärs - darunter auch die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND) - über die angeblichen Pläne Moskaus berichtet. Erkenntnisse darüber seien kürzlich unter einigen Nato-Staaten ausgetauscht worden.

«Sputnik-S» soll seit Jahren fertig sein

Demnach soll der russische Satellit «Sputnik-S», der die Atomladung ins All befördern soll, bereits seit mehreren Jahren fertig konstruiert im Großraum Moskau lagern. In den Warnmeldungen der westlichen Geheimdienste von Anfang November heiße es, dass dieser Satellit atomar bewaffnet innerhalb der nächsten 60 Tage in den Weltraum gebracht werden könne.

Dort wäre er innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Nach Einschätzung des Weltraumkommandos der Bundeswehr könnte «Sputnik-S» noch im Dezember ins All geschossen werden, berichten die drei Medien.

Keine «unmittelbare Bedrohung»

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich dazu nicht äußern. Details des Lagebilds seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sagte er. Er verwies darauf, dass das Thema der nuklearen Bedrohung aus dem All schon in der Weltraumsicherheitsstrategie der Bundesregierung aus dem vergangenen Jahr eine Rolle spiele.

Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte, die Bundesregierung nehme die Berichte «sehr ernst». Eine «unmittelbare Bedrohung» bestehe aber momentan nicht.

Kornelius erinnerte daran, dass sich am 3. November der Nationale Sicherheitsrat unter anderem mit einer «veränderten Sicherheitslage im Weltraum» befasst habe. Die Inhalte dieser Sitzung seien aber geheim. Es gebe keinen Grund, «jetzt hier über hypothetische Fragen eine übermäßige Nervosität auszubreiten», betonte der Regierungssprecher.

Auswärtiges Amt warnt vor Vertragsbruch

Das Auswärtige Amt erklärte, dass die Stationierung einer Nuklearwaffe im Weltraum «ein eklatanter Bruch des Weltraumvertrags von 1967» wäre. Gemeinsam mit Verbündeten und Partnern habe Deutschland im Jahr 2004 eine Resolution in die Generalversammlung der Vereinten Nationen eingebracht, die zur Einhaltung des Weltraumvertrags und zum Verzicht auf die Entwicklung derartiger Waffen aufruft.

Rutte zeigte sich schon vergangenes Jahr besorgt

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatte sich bereits im April 2025 besorgt über die russischen Atompläne geäußert. «Uns sind Berichte bekannt, wonach Russland die Möglichkeit prüft, Atomwaffen im Weltraum zu platzieren», sagte er damals der «Welt am Sonntag».

Diese sogenannten Anti-Satelliten-Waffen richteten sich nicht gegen die Erde, sondern gegen andere Satelliten im All. Ein Abschuss von Satelliten könnte aber auch auf der Erde Chaos auslösen, da viele Systeme auf der Erde nur mit Hilfe von Satelliten genutzt werden können.

Moskaus Fähigkeiten im Weltraum seien «veraltet» und nicht auf dem Niveau des Westens, sagte Rutte damals. «Darum ist die Entwicklung von Atomwaffen im Weltraum ein Weg für Russland, seine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist sehr besorgniserregend.»

Nach seinem Treffen mit Merz sagte Rutte nur, dass die Nato jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen werde. Das beinhalte die Abwehr von Bedrohungen aus dem All.

Russland dementiert atomare Weltraum-Ambitionen

Russland hat die Entwicklung einer Nuklearwaffe für den Weltraum immer dementiert. Moskau sei kategorisch gegen die Stationierung von Atomwaffen im All, sagte Präsident Wladimir Putin im Februar 2024.

Schon zu diesem Zeitpunkt erhoben US-Vertreter den Vorwurf, Russland arbeite an einer solchen Waffe. Dabei gerieten verschiedene Satelliten in den Blick - unter anderen der 2022 gestartete Kosmos-2553, der nach russischen Angaben die Wirkung von Strahlung und schwer geladenen Teilchen erkunden sollte.

Spekulationen über Waffe gegen Satelliten

Die deutsche Stiftung Wissenschaft und Politik (SVP) kam 2025 zu dem Schluss, dass Kosmos-2553 keine aktive Satellitenwaffe sei. Viele Beobachter hielten es zwar für plausibel, dass Russland ein nuklear bewaffnetes Antisatellitenprogramm verfolge, belegt sei es aber nicht.

Am ehesten komme noch das Projekt Sews (Zeus) einer Waffe gegen Satelliten nahe, sagte der Wissenschaftler Dmitri Stefanowitsch von der Russischen Akademie der Wissenschaften 2024. Dabei soll es sich um eine Raumsonde mit Nuklearantrieb handeln, die als Schleppfahrzeug für Mondmissionen entwickelt werde. Über dieses Projekt schrieb auch die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti, es solle mit elektromagnetischer Strahlung andere Satelliten außer Gefecht setzen können.