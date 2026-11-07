Vor 50 Jahren wurde der Liedermacher Wolf Biermann nach einem Auftritt im Westen von der DDR des Landes verwiesen. Die Ex-Kanzlerin spricht zum Jahrestag nicht nur darüber, wie sie das Konzert sah.

Berlin (dpa) – Es geht um ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der DDR – die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann 1976. Aber am Ende kommt Angela Merkel auf die Gegenwart im Herbst 2026 zu sprechen. «Wir als Bürger müssen wieder laut und entschieden für diesen Staat eintreten», sagt die Ex-Kanzlerin von der CDU – und fügt hinzu: «Es ist ein Kampf für etwas, für das man glücklicherweise nicht verfolgt wird. Aber damit man nicht eines Tages verfolgt wird, muss man sich heute für die Werte unseres Staates engagieren.»

Die ehemalige Regierungschefin ist ins Kino International in Berlin gekommen, zu einer Veranstaltung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Biermann, der am 15. November 90 Jahre alt wird, sitzt in der ersten Reihe neben ihr. «Festival des kritischen Geistes» steht groß an der Leinwand – und etwas kleiner darüber: «50 Jahre Biermann-Ausbürgerung». Merkel, die in der DDR aufwuchs und damals 22 Jahre alt war, hält eine Art Festrede. Sie nutzt sie für einige persönliche Anmerkungen, aber auch für einen Appell.

«Die Demokratie braucht uns»

«Unser Land ist geeint, aber doch aufgeregt und zerrissen», sagt die Kanzlerin außer Dienst. «Wir ahnen, dass die Demokratie verletzlicher ist, als wir dachten, dass sie mehr braucht als nur freie Wahlen. Sie braucht uns, die Bürger, die in einer Demokratie leben wollen.» Merkel spricht von einem Auftrag an alle, sich aktiv zu diesem freiheitlichen Staat zu bekennen – also etwa zur Würde jedes Menschen, zur Meinungsfreiheit und auch zum Schutz von Minderheiten.

«Insofern brauchen wir auch heute Ermutigung, wenn auch unter ganz anderen Umständen», sagt Merkel und spannt den Bogen zum Anlass des Abends. «Wolf Biermann ist uns auch deshalb so nah, weil seine Lieder solche Ermutigungen zum Handeln sind.»

Vor ihrer Rede hat Biermann mit seiner Gitarre einige Lieder gesungen – in seiner unnachahmlichen Art, wie Merkel sagt. «Er fleht und er klagt an und immer voller Leidenschaft. Und damit füllt er die Räume, er beflügelt die Fantasie, und wenn alles gut läuft, dann macht er sogar Mut.»

Merkel sah Konzert im Westfernsehen

Merkel beschreibt in ihrer Würdigung die Lebensstationen Biermanns, der als 16-Jähriger von Hamburg in die DDR übersiedelte und den Kommunismus mit aufbauen wollte. Schnell geriet er aber mit kritischen Liedern und Gedichten in Konflikt mit der regierenden Einheitspartei SED und bekam ein jahrelanges Auftrittsverbot. Nach einem Konzert in Köln am 13. November 1976 durfte er nicht in die DDR zurückkehren, seine Staatsbürgerschaft wurde ihm aberkannt. Das löste Protest- und Solidaritätsaktionen in der Kulturszene der DDR aus.

Biermanns Kölner Konzert war für Merkel die erste Möglichkeit, «ihn einmal singend in Bild und Farbe zu erleben», wie sie erzählt – in einer Ausstrahlung der ARD einige Tage danach. «Ich war, um das Konzert zu verfolgen, extra von meinem Studienort Leipzig nach Templin nach Hause gefahren, da ich im Studentenwohnheim natürlich kein Westprogramm sehen konnte.» Sonst habe sie die Lieder nur auf Tonbandaufnahmen gehört, die ihr Vater beschaffte.

Verlust der «Lebensheimat»

Für Biermann sei die Ausbürgerung trotz der brutalen Art, in der er seine «Lebensheimat» verlor, ein weiterer Schritt gewesen, sich vom Glauben an den Kommunismus zu lösen, sagt Merkel – und für die DDR auch mit der folgenden Ausreise so vieler Künstler ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ihrem Ende. Zum Schluss ihrer Rede, als sie von Biermann als Ermutiger spricht, sagt Merkel: «Lieber Wolf, deshalb brauchen wir Deine Stimme nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Alles Gute und ganz viel Dank Dir, dem Fast-Neunzigjährigen.»

Biermann wird dann auf der Kinobühne gefragt, wie er und Merkel zueinander stehen. «Wenn Leute über sie schimpfen, dann verteidige ich sie», sagt er direkt als Erstes. Sie seien eben befreundet. Und allmählich habe er gelernt, dass man das auch dann sein könne, wenn man verschiedene Meinungen hat. «Das setzt natürlich voraus, dass man die Feigheit vor dem eigenen Freund überwindet.» Toleranz habe er in der Diktatur nicht lernen können, dann aber im Westen. «Das kommt mir bei der Beziehung zu Angela Merkel sehr zugute.»

Sieg über die «Schweinehunde»

Die letzte Frage im kleinen Bühnengespräch lautet noch, wie bewegt er nach allem sei, dass ihm bei der feierlichen Veranstaltung nun so viele Menschen im voll besetzten Saal gern zuhören. Biermann kommt da in den Sinn, wie er dabei war, als die Premiere des Films «Spur der Steine» in diesem Kino von der DDR-Staatssicherheit gestört wurde. «Natürlich ist das tief bewegend, dass wir doch länger gehalten haben als diese Schweinehunde.»

Solch einen Sieg müsse man auch selbst begreifen, schon damit man die nächsten Niederlagen besser aushalte. «Damit man nicht schlapp macht.» Für ihn sei es eine große Ermutigung, sagt Biermann vor der Kulisse des im DDR-Stil gestalteten Kinos: «Nicht nur, dass ich noch lebe, sondern, dass ihr noch lebt. Und das zeigt sich an so einem Abend, dass das hier in dieser Ulbricht-und-Honecker-Kiste möglich ist. Ist das nicht wunderbar?»