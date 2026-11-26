Aus Protest gegen einen Besuch von Ex-Mossad-Chef Barnea setzen sich Linken-Abgeordnete vor die Tür eines Sitzungssaals. Die Aktion hat Konsequenzen.

Berlin (dpa) – Die Protestaktion von Mitgliedern der Linksfraktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea hat für die Abgeordneten Konsequenzen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat nach Angaben eines Sprechers die Bundestagsverwaltung angewiesen, Verfahren gegen die Beteiligten wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten (§ 44f Abgeordnetengesetz).

Darüber seien alle Fraktionen informiert worden. Die betreffenden Abgeordneten würden dem vorgesehenen Verfahren entsprechend zeitnah angehört. Über jeden Einzelfall wird die Präsidentin nach Aufklärung des Sachverhalts entscheiden. Über das Thema beriet einen Tag nach dem Vorfall auch der Ältestenrat des Bundestages.

Es drohen 2.000 Euro Ordnungsgeld

Der Sprecher verwies darauf, dass das Abgeordnetengesetz bei einer «nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung» die mögliche Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 2.000 Euro gegen ein Mitglied des Bundestages vorsehe.

Klöckner sagte laut Mitteilung: «Dass Abgeordnete in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages andere Abgeordnete durch Blockade an ihrer parlamentarischen Arbeit hindern, ist ein neues Ausmaß – ein Tiefpunkt. Als Präsidentin des Hohen Hauses will und werde ich das nicht hinnehmen.»

Bürgerinnen und Bürger dürften zu Recht ein Mindestmaß an parlamentarischem Verhalten und Anstand erwarten. «Das Instrument von Abgeordneten sollte die Sprache und das Argument sein, nicht die Sitzblockade.»

Ex-Mossad-Chef im Fokus der Protestaktion

Am Mittwoch war es am Rande einer Veranstaltung im Paul-Löbe-Haus des Bundestages zu einer Aktion von Abgeordneten der Linken gekommen. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung handelte es sich um ein «Parlamentarisches Frühstück des Nahost-Friedensforums». An dem Treffen mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes hatte es Kritik gegeben.

Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video war zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestags setzen und Bilder hochhalten. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen seien.

Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben. Damals waren zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon explodiert, Dutzende Menschen wurden getötet und Tausende verletzt. Becker hatte argumentiert, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten.