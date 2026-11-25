Ex-Mossad-Chef Barnea wird kritisiert, weil er an Pager-Angriffen gegen die Hisbollah beteiligt gewesen sein soll. Ein Vorfall in einem Bundestagsgebäude soll ein Nachspiel im Ältestenrat haben.

Berlin (dpa) - Die Blockadeaktion von Abgeordneten der Linksfraktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, wird ein Nachspiel haben. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments thematisieren, teilte ein Sprecher des Bundestages mit. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt.

Der Ältestenrat unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und sorgt für einen koordinierten und möglichst reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Zudem sollen dort Streitigkeiten besprochen werden.

Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestages setzen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind. Teilnehmer an der Veranstaltung sagten der dpa, die Blockade habe etwa eine Minute oder kürzer gedauert.

Linken machen Barnea für Pager-Aktion mitverantwortlich

An dem Treffen mit Barnea hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. Ihm wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben. Damals waren zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon explodiert, Dutzende Menschen wurden getötet und Tausende verletzt.

Becker sagte zu den Beweggründen für die Aktion, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. «Wir haben ja nur Bilder hochgehalten», sagte Becker. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um Fotos von Opfern des Pager-Angriffs. Sie bezeichnete diesen als Kriegsverbrechen.

Parolen gerufen - Handgemenge im Bundestag

Auf einem auf Instagram verbreiteten weiteren Video ist zu sehen, wie es zu einem Handgemenge mit einem Mann kommt, der aus dem Sitzungssaal geführt wird und Barnea auf Englisch lautstark als Kriegsverbrecher beschimpft. Teilnehmer erklärten der dpa, es habe sich offenkundig um einen Aktivisten gehandelt, der auf der Tribüne des Sitzungssaales gegen Ende der Veranstaltung aufstanden und Parolen gerufen habe.

Aus der Bundestagsverwaltung hieß es, die Bundestagspolizei habe die Personalien des Mannes festgestellt und anschließend sichergestellt, dass er das Bundestagsgebäude verlassen habe. Es werde geprüft, ob das Verhalten des Mannes ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Hausordnung des Bundestages nach sich ziehen werde.

Zu dem Treffen mit Barnea hatte der Verein Nahost-Friedensforum (Naffo) eingeladen, der nach eigenen Angaben «durch seine Aktivitäten und Informationen das Verständnis in der deutschen Politik für die Vielschichtigkeit der Situation im Nahen Osten erhöhen» will. Eine Stellungnahme zu den aktuellen Vorgängen lehnte der Verein ab.

Von Notz (Grüne): Gespräch mit Barnea Selbstverständlichkeit

Die Schirmherrschaft für die im Rahmen eines sogenannten Parlamentarischen Frühstücks organisierte Veranstaltung hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste im Bundestag.

Von Notz hatte sich vor einigen Tagen irritiert über Kritik vor allem aus Teilen der Linken an seiner Schirmherrschaft geäußert. Israel sei ein enger Freund und Verbündeter Deutschlands, dessen Nachrichtendienste enge Partner der deutschen Sicherheitsbehörden. Insofern sei es eine Selbstverständlichkeit, dass man auf Parlamentsebene über aktuelle sicherheitspolitische Themen im Gespräch bleibe, auch wenn man nicht immer einer Meinung sei.