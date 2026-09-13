Vollfahrt statt Wohlfahrt: In Lettland wurde ein Minister mit Alkohol am Steuer erwischt – und ist nun sein Amt los.

Riga (dpa) – In Lettland ist Wohlfahrtsminister Reinis Uzulnieks wegen Trunkenheit am Steuer seines Amtes enthoben worden. Regierungschef Andris Kulbergs entband den Politiker vom mitregierenden Bündnis der Bauern und Grünen von seinen Aufgaben. «Ein Minister, der unter Alkoholeinfluss Auto fährt, ist völlig unverantwortlich und eine Gefahr für die Gesellschaft», schrieb der Ministerpräsident des baltischen EU- und Nato-Landes auf der Plattform X. Auch Staatschef Edgars Rinkevics verurteilte in deutlichen Worten den Vorfall.

Zuvor hatte bereits der Vorstand des Bündnisses der Bauern und Grünen in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, Uzulnieks von seinem Amt als Wohlfahrtsminister abzuberufen und aus der Partei auszuschließen. Nähere Informationen dazu will die Partei am Montag bekanntgeben. Von Uzulnieks lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Nicht offiziell bestätigten Medienberichten zufolge soll die Polizei den 40 Jahre alten Politiker am Samstag bei einer Kontrolle mit mehr als 3 Promille am Steuer seines Fahrzeugs erwischt haben. Die lettische Nachrichtenagentur Leta meldete, dass ein Atemalkoholwert von 3,09 Promille festgestellt worden sei, während das lettische Fernsehen von einem Blutalkoholgehalt von 3,5 Promille berichtete.