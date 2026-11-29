Nach dem Massaker der Hamas hatten die Jusos den Kontakt zur Fatah-Jugend abgebrochen. Jetzt kooperieren sie wieder.

Bochum (dpa) - Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) übt scharfe Kritik an den Jusos für deren Kontakt zur Fatah-Jugend. Die Partnerschaft müsse sofort wieder ausgesetzt werden, forderte die (DIG). «Den Wunsch nach Frieden teilen wir alle. Die Wiederaufnahme der Beziehungen zur Fatah-Jugend ist aber naiv und moralisch selbstgerecht», erklärte die Bundesvorsitzende des Jungen Forums in der DIG, Anika Schmütz.

Die Fatah-Jugend ist der Jugendverband der palästinensischen Fatah-Bewegung. Sie habe bis heute den Terror nicht unmissverständlich verurteilt, kritisierte Schmütz. Voraussetzung für jede Zusammenarbeit müsse sein, dass die Fatah-Jugend das Massaker vom 7. Oktober 2023 und die Hamas öffentlich verurteile und Israel als existierenden Staat anerkenne.

Juso-Chef: wieder in Kontakt zur Fatah-Jugend

Juso-Chef Philipp Türmer hatte auf dem Bundeskongress des SPD-Nachwuchses angekündigt, man sei wieder in Kontakt zur Fatah-Jugend. «Wer Frieden und Freiheit für die Menschen in Israel und Palästina will, der muss den Kontakt zu denjenigen suchen, die auf beiden Seiten Frieden wollen», sagte er. Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern sei kein Widerspruch zur Sicherheit für Israelis. Die Jusos setzten sich für ein Ende der Siedlergewalt und eine friedliche Lösung für den gesamten Nahen Osten ein. Frieden gebe es nur mit einer Zweistaatenlösung.

Die Fatah ist die größte Fraktion innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Sie vertritt einen säkular-nationalistischen Kurs und setzt offiziell auf Verhandlungen mit Israel. Im Vergleich zur islamistischen Hamas gilt die Fatah-Bewegung als deutlich gemäßigter. Fatah-nahe bewaffnete Gruppen waren aber immer wieder an Anschlägen auf israelische Zivilisten und Angriffen auf israelische Soldaten beteiligt. Die Fatah-Jugend (arabisch: Schabiba) gilt als Nachwuchsorganisation der Fatah-Bewegung.