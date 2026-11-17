Für Russland ist die Brücke auf die Halbinsel Krim ein strategisch wichtiges Prestigeobjekt. Die Ukraine greift das Bauwerk immer wieder an. Nun liegt der Hauptbogen im Wasser.

Kiew/Moskau (dpa) – Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Angriff seines Militärs. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er Aufnahmen, die zeigen, dass der Hauptbrückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Die Trümmer liegen im flachen Wasser und versperren absehbar auch die Durchfahrt für Schiffe zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer.

«Heute kann jeder die Konsequenzen für die Hauptroute des Militärs von russischem Gebiet auf unsere ukrainische Krim sehen», schrieb er.

Der Auto- und Bahnverkehr über das Bauwerk wurde nach russischen Angaben eingestellt. Vizeregierungschef Marat Chusnullin habe Russlands Präsident Wladimir Putin über die Lage an der Brücke informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das Staatliche Ermittlungskomitee eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, weil die Konstruktion der Brücke beschädigt sei.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat.

Großangelegter Luftangriff der Ukraine

Der ukrainische Rüstungsbauer Fire Point teilte auf der Plattform X ein Foto der eingestürzten Brücke. Nach inoffiziellen ukrainischen Angaben traf ein Marschflugkörper FP-5 Flamingo von Fire Point die Brücke. Die Attacke auf die Brücke gehörte zu einem großangelegten ukrainischen Luftangriff. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 1.441 feindliche Kampfdrohnen abgefangen worden. Solche Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie sprechen aber für einen ungewöhnlich großen Angriff der Ukrainer.

Krim-Brücke war Putins Prestigeprojekt

Die Straßenbrücke auf die Krim war stets ein Prestigeprojekt Putins. Sie ist 19 Kilometer lang und gilt als längstes Bauwerk Europas. Russland hatte sie 2018 fertiggestellt. Im russischen Angriffskrieg dient sie auch der Versorgung der Besatzungstruppen im Süden der Ukraine.

Die Ukraine betrachtet die Brücke als illegal auf ihrem Staatsgebiet errichtetes Bauwerk. Sie hat mehrmals versucht, sie zu zerstören und damit auch den russischen Nachschub zu blockieren. Im Oktober 2022 wurde die Brücke bei einer Explosion beschädigt: Nach russischen Angaben explodierte ein Lastwagen, ein Güterzug geriet in Brand, Teile der Fahrbahn stürzten ein. Putin sprach damals von einem Terroranschlag der Ukraine. Der Verkehr war monatelang eingeschränkt. Im Juli 2023 wurde die Brücke erneut beschädigt.

Russischer Angriff auf Brücken in Kiew

Ihrerseits beschoss das russische Militär in der Nacht die Hauptstadt Kiew und andere ukrainische Städte mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen. In Kiew wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko die Nord- und die Südbrücke beschädigt. Er nahm morgens ein Video auf der Nordbrücke auf und sagte, die Schäden würden repariert. Moskau attackiert seit Ende September immer wieder die Brücken in Kiew. Das verursacht massive Verkehrsprobleme in der Hauptstadt, die durch den Fluss Dnipro geteilt wird.