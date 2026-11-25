Kaum ein Tag vergeht ohne neue Gefechte im Jemen. Die Meerenge Bab al-Mandab haben die Huthi mittlerweile fest im Griff. Saudi-Arabien steht durch die anhaltenden Attacken sichtlich unter Druck.

Sanaa/Riad (dpa) - Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi im Jemen ist weiter kein Ende absehbar. Nachdem die Miliz am Dienstag erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen hatte, bombardierte das saudische Militärbündnis in der Nacht zum Mittwoch die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida im Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt.

Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert.

Huthi drohen mit weiteren Attacken auf Saudi-Arabien

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen hatten.

Die Huthi sind im Jemen zuletzt entlang der Westküste vorgerückt und festigen ihre Stellungen rund um die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Sie sollen dort mit Befestigungen und Tunneln versuchen, eigene Fahrzeuge und Ausrüstung vor Luftangriffen zu schützen. Mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündete Kämpfer haben sich teils zurückgezogen, um die wichtige Hafenstadt Aden im Süden gegen einen weiteren Huthi-Vormarsch zu verteidigen.

Kommt es zu einer Bodenoffensive saudischer Truppen?

«Der Krieg im Jemen geht in eine entscheidende Phase», heißt es in einer Analyse des King's College in London. Saudi-Arabien, das die jemenitischen Regierungstruppen und verbündete Milizen bisher mit Luftangriffen unterstützt, bereite den möglichen Einsatz von Bodentruppen in dem Land vor. Ein solcher Einsatz sei seit mehr als zwei Jahren in Planung und könne mindestens 200.000 Soldaten umfassen, schreibt Experte Nawaf Obaid.

Gleichzeitig gibt es große Zweifel, ob Saudi-Arabien diesen höchst riskanten Schritt wagen könnte. Kronprinz Mohammed bin Salman soll nicht bereit sein, mehr Truppen für den Kampf im Jemen einzusetzen, schreibt die Denkfabrik Soufan Center. Vor allem in Gebirgsregionen könnten sie große Verluste erleiden. Er hoffe stattdessen, dass die von Riad unterstützte Regierung im Jemen genug militärische Erfolge erreichen könne, um dann eine politische Einigung in Verhandlungen Riads mit den Huthi zu erzielen.

Im Fokus der Gefechte steht unter anderem die Provinz Tais, deren gleichnamige Provinzhauptstadt die Huthi seit Wochen belagern. Für die rund 700.000 Menschen in der Stadt werden die Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Kochgas immer knapper. Laut Hilfsorganisationen kommen nur kleine Mengen an Nachschub an den Huthi-Kämpfern vorbei. Ein Warnsystem der US-Entwicklungsbehörde USAID sprach vor einigen Wochen bereits vom Risiko einer Hungersnot in Tais.

Anti-Huthi-Lager zerstritten

Die international anerkannte jemenitische Regierung versucht, mit Hilfe saudischer Luftangriffe und verbündeter Kämpfer im Land vor allem die Zentren Aden und Tais zu schützen. Sie besteht aber aus vielen teils zerstrittenen Lagern und wird vor allem mit Druck und Einfluss aus Riad am Leben erhalten. Die Gruppierungen haben es - zum Vorteil der Huthi - seit Jahren nicht geschafft, eine einheitliche und effektive Front gegen die Rebellen zu bilden.

Saudi-Arabien bemüht sich seit Monaten, weitere Länder beim Kampf gegen die Huthi stärker einzubinden. Die USA, die 2023 und 2024 Ziele im Jemen bombardierten, hielten sich dabei bisher zurück. Großbritannien unterstützt die Saudis unter anderem bei der Flugabwehr und bei der Betankung von Kampfjets. Saudi-Arabien hat enorme Summen in die Verteidigung gegen Huthi-Angriffe investiert, vor allem in US-Waffensysteme, die aber nur teilweise Schutz bieten gegen die mittlerweile fast täglichen Attacken.

Jemen wird «in noch tiefere Krise gezogen»

Seit der neuen Eskalation wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 2.200 Menschen getötet und mehr als 10.500 weitere verletzt. Diese Zahlen enthalten aber keine Opfer aus Gebieten, die von den Huthi kontrolliert werden. In diesen leben etwa 70 Prozent der jemenitischen Bevölkerung. Im Krieg kamen Hunderttausende durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ums Leben.

Hilfsorganisationen schlagen fast täglich Alarm wegen der katastrophalen Lage etwa bei der Versorgung mit Wasser, Lebens- und Arzneimitteln. «Ein Land, das von einem jahrelangen Konflikt verwüstet wurde, wird in eine noch tiefere Krise gezogen», teilte UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher bei einem Besuch im Jemen mit. Mehr als 360.000 Menschen seien allein seit August durch die Kämpfe vertrieben worden.