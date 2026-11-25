Kaum ein Tag vergeht ohne neue Gefechte im Jemen. Die Meerenge Bab al-Mandab haben die Huthi mittlerweile fest im Griff. Auch in Saudi-Arabien greifen sie weiter an.

Sanaa/Riad (dpa) – Im Krieg zwischen Saudi-Arabien und dessen Verbündeten gegen die aufständischen Huthi im Jemen ist weiter kein Ende absehbar. Nachdem die Miliz am Dienstag erneut den höchsten Wolkenkratzer von Riad angegriffen hatte, bombardierte das saudische Militärbündnis in der Nacht zum Mittwoch die von den Huthi kontrollierte Küstenstadt Hudaida im Jemen, wo einer der wichtigsten Häfen für die Einfuhr von Gütern und Lebensmitteln liegt.

Zuvor hatte das saudisch angeführte Militärbündnis Anwohner Hudaidas dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Der Huthi-Sender Al-Masirah berichtete in der Nacht, die Stadt und der Hafen seien bombardiert worden.

Saudi-Arabien hat 2015 mit Verbündeten begonnen, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Diese hatte bei einem Aufstand gegen die damalige Regierung die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Nordens überrannt. Riad wird dabei von der international anerkannten Regierung im Jemen und örtlichen Milizen unterstützt. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs im Sommer wieder eskaliert.

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari hatte in der Nacht gedroht, dass bei Angriffen auf Hudaida neue Attacken auf die saudische Küstenstadt Dschidda folgen würden. Diese ist neben der Hauptstadt Riad das wichtigste politische und wirtschaftliche Zentrum im Land. Arbeiter und alle anderen in Nähe dieses Hafens und anderer saudischer Häfen am Roten Meer sollten die Gebiete umgehend verlassen. Sari bestätigte zugleich, dass die Huthi am Dienstag den Geschäftsbezirk von Riad und erneut auch die Öl-Anlagen im Osten des Königreichs angegriffen haben.

Huthi sollen Befestigungen und Tunnel bauen

Die Huthi sind im Jemen zuletzt entlang der Westküste vorgerückt und festigen ihre Stellungen rund um die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Sie sollen dort mit Befestigungen und Tunneln versuchen, eigene Fahrzeuge und Ausrüstung vor Luftangriffen schützen. Mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündete Kämpfer haben sich teils zurückgezogen, um die wichtige Hafenstadt Aden im Süden gegen einen weiteren Huthi-Vormarsch zu verteidigen.

«Der Krieg im Jemen geht in eine entscheidende Phase», heißt es in einer Analyse des King's College in London. Saudi-Arabien, das Regierungstruppen und verbündete Milizen im Jemen bisher mit Luftangriffen unterstützt, bereite den möglichen Einsatz von Bodentruppen in dem Land vor. Ein solcher Einsatz sei seit mehr als zwei Jahren in Planung und könne mindestens 200.000 Soldaten umfassen, schreibt Experte Nawaf Obaid.

Zweifel an möglicher Bodenoffensive

Gleichzeitig gibt es große Zweifel, ob Saudi-Arabien diesen höchst riskanten Schritt wagen könnte. Kronprinz Mohammed bin Salman soll nicht bereit sein, mehr Truppen für den Kampf im Jemen einzusetzen, schreibt die Denkfabrik Soufan Center. Vor allem in Gebirgsregionen könnten sie große Verluste erleiden. Er hoffe stattdessen, dass die von Riad unterstützte Regierung im Jemen genug militärische Erfolge erreichen könne, um dann eine politische Einigung in Verhandlungen Riads mit den Huthi zu erzielen.

Seit der neuen Eskalation im Krieg wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 2.200 Menschen getötet und mehr als 10.500 weitere verletzt. Diese Zahlen enthalten aber keine Opfer aus Gebieten im Norden und Westen, die von den Huthi kontrolliert werden. In diesen Gebieten leben etwa 70 Prozent der jemenitischen Bevölkerung.