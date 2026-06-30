«Was für ein Spiel», hieß es nach dem WM-Desaster auf dem X-Account des Kanzlers. Viele fragten sich, ob er das gleiche Spiel wie sie gesehen hatte. Jetzt heißt es, dass es ein Versehen gewesen sei.

Berlin (dpa) - Der viel kritisierte Kommentar von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist Ergebnis einer Kommunikationspanne. Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, natürlich sei der Bundeskanzler enttäuscht vom Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. «Aber so ist das nun mal im Sport: Mal gewinnt man, mal verliert man.» Der erste Tweet sei «Ergebnis einer Kommunikationspanne».

Zuvor hatte es am Abend aus Regierungskreisen geheißen, bei der Verbreitung der Nachricht auf X habe es einen «Abstimmungsfehler» gegeben. Das sei «leider sehr ärgerlich». Zuvor hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet.

Aus Regierungskreisen hieß es, es sei üblich, dass bei solchen Ereignissen Social-Media-Inhalte vorbereitet werden. Dies sei auch in diesem Fall der Fall gewesen. Es seien Inhalte für verschiedene Fallkonstellationen vorbereitet worden. Es sei dann der «falsche Tweet mit dem falschen Knopf zur falschen Zeit» scharf gestellt worden. Dies dürfe nicht passieren und sei hochgradig ärgerlich, aber solche Dinge passierten bedauerlicherweise.

Das 3:4 der deutschen Mannschaft nach Elfmeterschießen gegen den Außenseiter Paraguay war von Medien als «Trauerspiel», «Blamage» und «Armutszeugnis für Fußball-Deutschland» bezeichnet worden. Keine halbe Stunde nach Abpfiff lief auf dem offiziellen Kanzler-Account «Bundeskanzler Friedrich Merz» trotzdem ein recht positiver Kommentar. «Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel», hieß es dort. «Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.» Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

X-Post von Friedrich Merz

X-Post von Marie-Agnes Strack-Zimmermann