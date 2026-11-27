Über ein AfD-Verbotsverfahren wird immer wieder diskutiert. Der SPD-Generalsekretär meint: Jetzt könnte es so weit sein.

Bochum (dpa) – SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf rechnet mit einem baldigen Antrag für AfD-Verbotsverfahren. «Ich bin zuversichtlich, dass wir es endlich jetzt schaffen, [...], dass wir endlich diesen Verbotsantrag stellen», sagte Klüssendorf beim Bundeskongress der Jusos in Bochum. Inzwischen hätten «auch die Letzten in der Union» begriffen, dass die AfD nicht mit politischer Diskussion zu stellen sei.

Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung können einen Antrag auf ein Parteiverbot beim Bundesverfassungsgericht stellen – das Gericht entscheidet dann über ein Verbot. Über die Frage, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, wird seit langem diskutiert. AfD-Chefin Alice Weidel sagte im «Welt»-Podcast «Zur Wahrheit gehört...», die Partei bereiten sich auf einen solchen Antrag vor.