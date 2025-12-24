Klingbeil verzichtet an Weihnachten auf das Handy

An den Feiertagen offline sein und sich ganz auf die Familie konzentrieren: Diesen Vorsatz dürften viele Menschen haben. Auch Spitzenpolitikerinnen und -politiker hoffen auf «Digital Detox».

Berlin (dpa) – Weihnachten ist eine Zeit der Besinnlichkeit – und damit auch für viele Spitzenpolitikerinnen und -politiker eine Gelegenheit, das Handy beiseitezulegen. «Weihnachten ist für mich trotz der großen Verantwortung, die wir tragen, eine Zeit zum Runterkommen, Auftanken und Abstand gewinnen vom hektischen Alltag», sagte Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil dem Portal «Watson». Damit das gelingt, will der SPD-Chef seine Bildschirmzeit und das Scrollen durch Nachrichten und Apps stark verringern.

Auch seine Co-Parteichefin Bärbel Bas versucht, an Weihnachten bewusst vom politischen Betrieb abzuschalten. «Da kann ich mal herunterfahren und nehme keine öffentlichen Termine wahr», sagte die Arbeitsministerin «Watson».

Keine Mails lesen und nicht arbeiten

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will über die Feiertage keine Nachrichten- und Politik-Podcasts hören. Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hat sich vorgenommen, möglichst wenig aufs Handy schauen. «Es ist zwar nett, wenn sich hunderte Menschen gegenseitig digital gesegnete und besinnliche Weihnachten wünschen, aber dies alles zu lesen und zu beantworten, ist das exakte Gegenteil davon.»

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) will ebenfalls offline bleiben: «Heiligabend gehört ausschließlich der Familie. Keine Ablenkung, kein Handy.» Für die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge ist Weihnachten die Zeit, in der sie am allermeisten versuche, einmal nicht zu arbeiten. «Das hat nicht immer funktioniert, je nach Weltlage. Aber wenn es eine Zeit gibt, in der es gelingt, dann ist es diese.» Der Linken-Chef Jan van Aken möchte keine E-Mails lesen. Worauf er auch verzichten will: «Mein Weihnachtsessen mit dem meines Nachbarn vergleichen.»