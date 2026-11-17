Autos, Heizungen und Industrieanlagen sollen stärker mit Strom laufen – das ist eins der Topthemen auf der UN-Klimakonferenz. Ein Ziel dabei: Die Abhängigkeit von Öl und Gas senken.

Antalya (dpa) - Die Ölkrise mit Horrorpreisen an der Tankstelle führt vielen auf der Welt vor Augen, dass dringend andere bezahlbare und verlässliche Energiequellen hermüssen. Die Notlage ist auch heißes Thema auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei. Ein möglicher Ausweg wird unter dem Stichwort Elektrifizierung diskutiert.

Die Idee dahinter: Weltweit sollen viel mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen über Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.

Was soll zum Thema Elektrifizierung auf der COP31 beschlossen werden?

Australien strebt als Leitung der Verhandlungen an, in der Abschlusserklärung ein Ziel zur Elektrifizierung zu verankern. Bis 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich steigen, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. In Deutschland lag der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch nach Daten der AG Energiebilanzen zuletzt bei rund 20 Prozent.

Auch Deutschland und die EU-Kommission unterstützen die Initiative. Der EU-Chefverhandler Wobke Hoekstra sagte, die Energiewende müsse weiter an Fahrt gewinnen, und Elektrifizierung sei der richtige Weg. «Je mehr, desto besser. Je schneller, desto besser. Je sauberer, desto besser.»

Den türkischen Co-Gastgebern würde es reichen, wenn das Elektrifizierungsziel nur in der «Action Agenda» auftaucht, also außerhalb der offiziellen Beschlüsse. Damit bliebe die Initiative freiwillig und unverbindlich, es müsste nicht wie sonst Konsens unter den knapp 200 Staaten hergestellt werden. Im Text der Türken wird ohnehin die Souveränität der Staaten betont. Jeder dürfe selbst seine Pläne und Strategien zur Elektrifizierung festlegen, heißt es.

Warum hilft das dem Klimaschutz?

Elektrisch betriebene Geräte sind verglichen mit Systemen, die Öl, Gas oder Kohle verbrennen, zumeist zwei- bis viermal effizienter, weil sie die eingespeiste Energie fast ohne Verlust von Abwärme direkt in Arbeit oder Wärme umwandeln. Selbst wenn der verbrauchte Strom komplett aus fossilen Energieträgern kommt, wird also pro Gerät oder Motor weniger Energie benötigt und es werden weniger klimaschädliche Treibhausgase frei.

In einem Sonderbericht zu dem Thema hält die Internationale Energie-Agentur (IEA) fest, dass im Straßenverkehr das größte Potenzial liegt. Auch weil die Preise für Batterien in E-Autos seit 2010 um 90 Prozent gefallen sind, kann demnach schon heute rund die Hälfte aller Fahrzeuge mit Verbrennermotor «wettbewerbsfähig» elektrifiziert werden – also so, dass es sich rechnet.

Laut IEA dürfte 2035 jedes zweite verkaufte Auto ein E-Auto sein, zurzeit ist es jedes Vierte. Allein damit würde eine Ölnachfrage von rund 10 Millionen Barrel pro Tag vermieden – das entspreche der gesamten Ölförderung Russlands.

Im Jahr 2025 machten erneuerbare Energien laut IEA rund 34 Prozent der weltweiten Stromproduktion aus. Ihr Anteil am Gesamtenergieverbrauch ist niedriger.

Welche Argumente für die Elektrifizierung gibt es noch?

Der Weg raus aus Öl, Kohle und Gas und hin zu einer Elektrifizierung mit erneuerbaren Energien sei nicht nur gut fürs Klima und wirtschaftlich vernünftig, sondern auch strategisch wichtig, sagt Umweltminister Carsten Schneider. Es gelte, die deutsche Energieversorgung sicher in der eigenen Hand zu haben. Das sei für ihn ein «No-Brainer», und keine ideologische Frage. «Weil ich gern die Sachen selbst im Griff habe und selbst entscheide.» Erneuerbare Energien nennt der SPD-Politiker daher auch «Freiheits- und Sicherheitsenergien», weil mit ihrem Ausbau hierzulande zugleich die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten sinke.

Mehr Energiesicherheit – dieses Bedürfnis beobachtet auch IEA-Chef Fatih Birol rund um den Globus. Zurzeit wüte wegen des Iran-Kriegs und der Blockade von Schiffsrouten die größte Energiesicherheitskrise, die die Welt je erlebt habe. Sowohl Erzeuger- als auch Verbraucherländer versuchen nach seinen Worten, Handelswege und Energiequellen zu diversifizieren, auch durch stärkere Hinwendung zu inländischen Ressourcen.

Welche Schwierigkeiten gibt es?

Experten der Denkfabrik Climate Action Tracker weisen in einer Analyse darauf hin, dass parallel zur Elektrifizierung unbedingt die Erneuerbaren gleichzeitig massiv ausgebaut werden müssen. Wenn nicht, werde ein Teil der klimaschädlichen Emissionen lediglich verlagert: weg vom Verbraucher, hin zur Stromproduktion in Kraftwerken. Im schlimmsten Fall, so Olivia Waterton von der Organisation Climate Analytics, würde dann zwar das 35-Prozent-Ziel erreicht, aber dennoch mehr klimaschädliches Gas zur Stromerzeugung verbrannt als heute.

Auch seien 35 Prozent bei der Elektrifizierung keinesfalls das Endziel, diese müsse auch nach 2035 stark vorangetrieben werden, um die Erderhitzung auf ein erträgliches Maß einzudämmen. Und: Um das Ziel «35 bis 35» zu erreichen, müsste sich das aktuelle Tempo der Elektrifizierung nahezu vervierfachen.

Was leicht vom Schirm verschwindet: Weltweit haben rund 730 Millionen Menschen nach wie vor keinen Zugang zu Elektrizität. Darum gibt es Riesen-Unterschiede beim Stromverbrauch, wie die IEA vorrechnet. So liege er in Subsahara-Afrika pro Kopf bei 200 Kilowattstunden pro Jahr; in fortgeschrittenen Volkswirtschaften seien es rund 7.000.

IEA special report on electrification

Electrification Plegde der Türkei