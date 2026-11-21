Die Erde steuert laut UN bis 2100 auf 2,8 Grad Erwärmung zu. Doch auf der nun verlängerten Klimakonferenz sind nur bescheidene Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung in Sicht.

Antalya (dpa) – Trotz alarmierender Hitzerekorde und verheerender Naturkatastrophen in diesem Sommer steuert die Weltklimakonferenz in der Türkei auf ein Ende ohne ehrgeizige Beschlüsse zu. Der Gipfel musste wegen ungelöster Fragen ins Wochenende verlängert werden.

Strittig war unter anderem, ob der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle ausdrücklich in der Abschlusserklärung erwähnt werden soll. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer. Verlängerungen der Klimakonferenzen sind seit mehr als zwanzig Jahren die Regel, nicht die Ausnahme.

Die Klimadiplomaten der knapp 200 Staaten verhandelten bis in die Nacht. Ein nachgebesserter Entwurf der Konferenzleitung für die Abschlusserklärung wurde am Morgen erwartet.

Zwischenrufe im Plenum

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider zeigte sich im ZDF-«heute journal» zwar optimistisch, sah aber am Abend noch keinen Durchbruch. «Beziehungsstatus kompliziert», meinte der SPD-Politiker, der in Antalya mit am Tisch sitzt. «Wir sind mitten in den Verhandlungen.» Er betonte, dass es wichtig sei, ärmeren Ländern zu helfen, die oft keine Schuld am Klimawandel tragen, aber besonders stark davon betroffen sind. «Deutschland steht da zu seiner Verantwortung und auch zu den Zusagen, die wir gemacht haben.»

Der türkische Gipfelpräsident Murat Kurum sagte vor dem Plenum am Abend: «Wir sollten nichts akzeptieren, das unserem Globus nicht zugutekommt.» Antalya müsse gute Nachrichten liefern. Jugendliche und Generationen, die noch gar nicht geboren seien, erwarteten gute Entscheidungen.

Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels nun unvermeidlich

Der Präsident der COP31-Verhandlungen, Australiens Umweltminister Chris Bowen, äußerte sich zuvor zuversichtlich, dass der notwendige Konsens unter allen Staaten noch hergestellt wird. Er wünsche sich ein «sehr deutliches Signal», dass das inzwischen unvermeidliche Überschreiten der kritischen 1,5-Grad-Grenze bei der Erderhitzung nicht akzeptiert wird. Australien und die Türkei sind gemeinsam Gastgeber des Gipfels.

Das Ziel der Weltgemeinschaft soll nun sein, die Erderwärmung in einigen Jahrzehnten wieder auf unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu drücken. Und so ist es auch im Textentwurf angepeilt, den die Konferenzleitung am Donnerstag veröffentlichte, allerdings ohne ein Zieldatum wie das Ende des Jahrhunderts. Dafür müsste die Welt ihr Leben und Wirtschaften allerdings komplett umstellen, denn derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm zufolge mit der aktuellen Klimapolitik bis zum Jahr 2100 auf 2,8 Grad Erwärmung zu.

EU-Vertreter und Klimaschutzverbände hatten kritisiert, dass im zuletzt diskutierten Textentwurf nicht einmal der aus wissenschaftlicher Sicht unumgängliche Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen erwähnt wurde. Dahinter vermuten Beobachter Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Sie haben eine Blockademacht, weil Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UN-Jargon COP genannt, von allen Staaten im Konsens gefällt werden müssen. Schneider sagt dazu auf der Konferenz, Öl, Gas und Kohle seien die Haupttreiber der Klimakrise. «Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen.»

Afrikaner pochen auf verlässliche Hilfen

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, waren zuletzt unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zu treffen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, sagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Doch sei der Vorschlag gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden.

Auch im Textentwurf findet sich dazu nun nichts Näheres; bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen. Christoph Bals von Germanwatch rügte, dass die Industriestaaten bei der Klimafinanzierung unkonkret geblieben sind. Nur zu sagen, man bemühe sich, sei «eine Beleidigung all jener, die jetzt um ihre Existenz kämpfen».

Wenn sich die Verhandlungen sehr lange hinziehen, setzt dies vor allem Delegationen aus ärmeren Staaten unter Druck. Sie haben kleine Teams, deren Kräfte schwinden, und dazu kleine Budgets, die ein Umbuchen von Hotels und Flügen erschweren.

Was mehr Stromnutzung bringen soll

In den Verhandlungen geht es auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll.

Unep zum 1,5-Grad-Ziel