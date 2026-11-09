Mehr Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen – rund um den Globus schlägt die Klimakrise zu. Kann die Weltklimakonferenz in Antalya trotz politischer Konflikte ein Stoppsignal setzen?

Antalya (dpa) - Nach einem Jahr der Klimakatastrophen steuert die Welt mutmaßlich auf ein weiteres Extremjahr zu. Angesichts der kaum gebremsten Klimakrise muss sich die Menschheit darauf einstellen, dass 2027 das wärmste je gemessene Jahr werden könnte, wie die Weltwetterorganisation (WMO) zum Auftakt der zweiwöchigen UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya warnte.

Das natürliche Klimaphänomen El Niño, das diesmal beispiellos stark ausfällt, wirke wie ein Risikoverstärker für die vom Menschen gemachte Erderwärmung, erklärte WMO-Chefin Celeste Saulo. «Hitzewellen, tropische Wirbelstürme und Unwetter mit Starkregen verschärfen sich schneller, als unsere historischen Basislinien es erwarten lassen.» Der aktuelle El Niño, der bis ins Frühjahr dauert, werde wohl der stärkste seit 1950 sein. Das alle paar Jahre auftretende Phänomen sorgt für Extremwetter und steigende Temperaturen.

Ein neues Zeitalter mit unschuldigen Opfern

Nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres ist ein neues Zeitalter der Klimaextreme angebrochen. «Und diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, leiden als Erste und am stärksten darunter.» An die Regierungsvertreter auf der Klimakonferenz mit Zehntausenden Delegierten appellierte Guterres, nun ernst zu machen: Sie müssten schädliche Emissionen schneller senken, die beschlossene Abkehr von Öl, Gas und Kohle beschleunigen sowie den gefährdeten Staaten die nötigen Finanzen und Schutz bereitstellen.

Auch die Gastgeber der Konferenz, die diesmal von der Türkei und Australien gemeinsam ausgerichtet wird, riefen zu Tempo auf. Verzögerungen beim Klimaschutz seien teuer, sagte der türkische Umweltminister und Gipfelpräsident Murat Kurum. Klimapolitik sei heute zugleich Politik für Entwicklung, Ernährung, Energie und Gesundheit. «Und vor allem ist sie eine Politik zum Schutz der menschlichen Zukunft», so Kurum. «Eine Dürre in einem Teil der Welt spürt man am Abendbrottisch in einem anderen.»

Vergangene vier Jahre waren die wärmsten jemals

Laut WMO waren die vergangenen zwölf Jahre jeweils die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen – und die vergangenen vier Jahre die vier wärmsten überhaupt.

Eigentlich wollte die Welt die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit stoppen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Mittlerweile ist es den Vereinten Nationen zufolge unausweichlich, dass die Marke zumindest zeitweise überschritten wird, da die Welt dem Beschluss im Pariser Klimaabkommen zum Trotz zu viel klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen hat. Nun wird angestrebt, die Überschreitung der kritischen Marke möglichst kurz zu halten.

Derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm UNEP zufolge mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu.

1,5 Grad wird gerissen – aber gibt es ein Zurück?

Der australische Klimaminister Chris Bowen, der als «Präsident der Verhandlungen» der Klimakonferenz fungiert, sagte, das 1,5-Grad-Ziel werde Experten zufolge zwar gerissen, «aber wir können noch zurückkehren, wenn wir gemeinsam handeln, mit Dringlichkeit, Solidarität und Entschlossenheit.»

Heike Henn, Staatssekretärin im deutschen Umweltministerium, sagte, die fatalen Folgen der Klimakrise seien weltweit und auch in Europa spürbar und folgerte: «Wir müssen so schnell und tief wie möglich runter mit den Emissionen.»

Klimaschützer: Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschleunigen

Ein Bündnis aus Klimaschutz- und Umweltorganisationen schrieb in einem offenen Brief an die türkische und australische Konferenzleitung, die Klimakonferenz müsse sich darauf konzentrieren, das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, am Leben zu erhalten. Dazu müsse der schon verabredete, geordnete und faire Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas beschleunigt werden. Auch müssten die Industrieländer ihre geplanten Beiträge zum neuen Finanzierungsziel konkret benennen.

Vor zwei Jahren war verabredet worden, dass die Industriestaaten spätestens 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung bereitstellen. Das Geld soll Staaten helfen, sich an neue Extrembedingungen anzupassen und auch selbst Emissionen zu mindern.

Vertrauen zwischen armen und reichen Ländern angeknackst

Derzeit fahren jedoch viele Länder – darunter auch Deutschland – ihre Ausgaben für Klimahilfen eher zurück, obwohl der Bedarf deutlich steigt. Auch durch den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ist das Geld knapp geworden: Die Vereinigten Staaten waren zuvor der größte Geldgeber für Entwicklungsfinanzierung. Bei den ärmeren Ländern sorgt das für Empörung und einen großen Vertrauensverlust – auch das dürfte in den Verhandlungen spürbar werden.

Auch personell macht sich Deutschland in diesem Jahr rar: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht nach Antalya reisen, was Klimaschützer hart kritisieren. Als einziger deutscher Minister reist Umweltminister Carsten Schneider (SPD) in der zweiten Woche des Gipfels an. Der Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Johann Saathoff (SPD), sagte, aus dem Fernbleiben des Kanzlers sei keine Geringschätzung der Klimakonferenz abzuleiten. Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) bleibt dem Treffen ebenfalls fern.

Offener Brief an Australien und die Türkei

WMO-Bericht