Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält an seinem Kurs fest. Er will sein Land als Atommacht etabliert sehen - und das mit Zugriff auf Atomwaffen für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Pjöngjang (dpa) – Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den weiteren Ausbau seines Nuklearprogramms gefordert – auch mit Blick auf taktische Atomwaffen. Die Rüstungsindustrie müsse der Nutzung taktischer Atomwaffen mit unterschiedlichen Einsatzprofilen besondere Aufmerksamkeit widmen, forderte Kim beim Besuch einer nicht näher identifizierten Nuklearanlage, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Dabei bezeichnete er den Status des Landes als Atommacht als «absolut unantastbar». Jeder Versuch, diesen verfassungsmäßig verankerten Status infrage zu stellen, werde als «offene Kriegserklärung» betrachtet.

Als taktische Atomwaffen werden gemeinhin kleinere Atomsprengköpfe mit geringerer Sprengkraft bezeichnet, die relativ zielgerichtet in einer militärischen Auseinandersetzung eingesetzt werden könnten. Im Gegensatz zu strategischen Atomwaffen dienen sie nicht vorrangig der Abschreckung.

Kim setzt weiter auf den Ausbau des Atomprogramms

Vor fünf Jahren hatte Nordkoreas Kim bereits die Entwicklung kleinerer Atomwaffen als strategisches Ziel ausgegeben. Ob Pjöngjang mittlerweile tatsächlich über einsatzfähige taktische Nuklearwaffen verfügt, ist nicht unabhängig überprüfbar.

Erst vergangene Woche berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, dass Nordkorea seine bestehende Atomanlage Yongbyon seit September weiter ausbaut. Die Ausweitung des Urananreicherungsprogramms sei «weiterhin höchst besorgniserregend», sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Südkorea: Nordkorea hat bis zu 120 Atomsprengköpfe

Nordkorea hat seit 2006 sechs Atomwaffentests durchgeführt. Der bislang letzte Test fand im September 2017 statt. Südkoreas damaliger Verteidigungsminister Ahn Gyu Back erklärte im August, dass Pjöngjang über bis zu 120 Atomsprengköpfe verfüge. Dabei handelt es sich um eine grobe Schätzung. Die Federation of American Scientists (FAS) geht hingegen von rund 60 nordkoreanischen Atomsprengköpfen aus – ein Wert, der auch vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri angeführt wird.

Wegen seines Atom- und Raketenprogramms ist Nordkorea seit 2006 mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt. Russland verstößt jedoch mittlerweile gegen die Sanktionen und hat 2024 mit seinem Veto die Verlängerung eines UN-Expertengremiums zur Sanktionsüberwachung verhindert. Nordkorea unterstützt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Soldaten und Waffen. Auch China wird von Beobachtern beschuldigt, die internationalen Sanktionen gegenüber Nordkorea zu umgehen.