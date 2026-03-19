Während die USA und Israel weiter Ziele im Iran angreifen, nimmt Teheran bei seinen Gegenangriffen die Länder am Persischen Golf ins Visier. Für Irans Botschaft in Katar hat das jetzt Konsequenzen.

Doha (dpa) – Der Golfstaat Katar hat die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeiter zu unerwünschten Personen erklärt und des Landes verwiesen. Sie seien aufgefordert, Katar innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, teilte das Außenministerium mit. Es verwies auf wiederholte «Aggressionen» des Irans gegen Katar.

Katar warnt den Iran

Im Zuge der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran attackieren die iranischen Streitkräfte immer wieder Katar und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf mit Raketen und Drohnen. Die Regierung in Doha bezeichnet Irans Angriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht.

Das Außenministerium in Doha warnte in seiner auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung, dass andauernde Feindseligkeiten seitens des Irans mit «weiteren Maßnahmen zum Schutz der Souveränität, der Sicherheit und der nationalen Interessen des Landes» beantwortet würden. Zuvor hatte der Iran Gasanlagen in Katar angegriffen.