Die Streitkräfte in Katar bemühen sich, den Golfstaat trotz täglicher iranischer Angriffe zu beschützen. Jetzt stürzt ein Hubschrauber ab. Anzeichen für einen Abschuss gibt es zunächst nicht.

Doha (dpa) - In Katar sind beim Absturz eines Militärhubschraubers mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, teilte das katarische Innenministerium heute mit. Dem Verteidigungsministerium zufolge kam es «während eines Routine-Einsatzes zu einer technischen Störung». Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass der katarische Hubschrauber möglicherweise bei einem iranischen Angriff abgeschossen wurde.

Nach offiziellen Angaben stürzte der Hubschrauber im Persischen Golf in katarischem Hoheitsgebiet ab. An dem Such- und Rettungseinsatz waren Spezialteams beteiligt. Es war zunächst unklar, wohin der Hubschrauber bei dem Einsatz flog.

Katar ist im seit drei Wochen laufenden Krieg der USA und Israels gegen den Iran wiederholt Ziel von Angriffen geworden. Katars Flugabwehr fing dabei iranische Drohnen und Raketen ab, zudem schossen die katarischen Streitkräfte zwei iranische Kampfflugzeuge ab.