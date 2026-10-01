Berlin
Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer
Softdrink
Das Kanzleramt hat den Gesetzentwurf zur Einführung einer Zuckersteuer vorerst gestoppt. (Symbolbild)
Fernando Gutierrez-Juarez. DPA

Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Vorschlag sei «in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig», erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen, zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Berlin (dpa) – Das Bundeskanzleramt stoppt vorerst den Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zur Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Vorschlag sei «in dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig», erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen, zuvor hatte die «Bild» berichtet.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-773442/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

GesundheitPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren