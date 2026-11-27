Bochum (dpa) – Juso-Chef Philipp Türmer wirft seiner eigenen Partei Orientierungs- und Mutlosigkeit vor. «Ist da noch Puls in der SPD?», fragte der 30-Jährige in seiner Eröffnungsrede für den Bundeskongress des Parteinachwuchses in Bochum. «Lebt die noch?» Auf ihn wirke die SPD seit Jahren wie eingeschläfert. Viel zu viele Sozialdemokraten wirkten ängstlich und trauten sich nicht, zu ihrer Überzeugung zu stehen.

Türmer warf der SPD eine diffuse Mitte-Strategie ohne klare Überzeugung vor. Der Bundeskongress, eine Art Parteitag der Jusos, steht unter dem Motto «Mut statt Mitte». Die SPD dürfe nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und die Krise verwalten, fordern die Jusos. Nötig seien stattdessen mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Am Samstag wird Hubertus Heil als Redner erwartet. Er will bei den Jusos um Unterstützung für seine Kandidatur als SPD-Parteichef Mitte Januar in Bremen werben.