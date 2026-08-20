Unter anderem bei den höheren Abschlüssen zeigt sich der Gender Education Gap: Zahlen des Statistischen Bundesamts offenbaren deutliche Geschlechterunterschiede an Schulen und Hochschulen.

Wiesbaden (dpa) – Junge Frauen schneiden bei der Bildung oft besser ab als junge Männer. Dieser Gender Education Gap zeige sich unter anderem bei Schulabschlüssen und bei Abschlussquoten an Hochschulen, teilt das Statistische Bundesamt mit.

2024 seien unter den 258.300 Absolvierenden mit Allgemeiner Hochschulreife an allgemeinbildenden Schulen 55 Prozent Frauen und 45 Prozent Männer gewesen. Je geringer der Abschluss, desto stärker kehre sich das Geschlechterverhältnis um: Unter den 133.100 Absolvierenden mit erstem Schulabschluss, der üblicherweise am Ende der 9. Klasse erworben werden kann, seien den Angaben zufolge 59 Prozent Männer und 41 Prozent Frauen gewesen.

Jungs mussten häufiger Klasse wiederholen

Von den jungen Leuten, die im Schuljahr 2024/2025 eine Klasse wiederholen mussten, seien 56 Prozent männlich und 44 Prozent weiblich gewesen. Junge Männer neigten auch eher dazu, vergleichsweise früh von der Schule abzugehen und im Anschluss nicht in eine Aus- oder Weiterbildung zu starten, teilt das Bundesamt mit.

Auch der Blick an die Hochschulen zeigt Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Studentinnen schlössen ihr Bachelorstudium häufiger erfolgreich innerhalb von acht Semestern ab als Studenten, teilt das Bundesamt mit: 34 Prozent der Studienanfängerinnen von 2020 hätten nach acht Semestern einen Abschluss in der Tasche gehabt, von den jungen Männern seien es 25 Prozent gewesen.

Bei den Masterstudiengängen lag die Abschlussquote der Studienanfängerinnen von 2020 mit 53 Prozent nach sechs Semestern ebenfalls über der ihrer männlichen Kommilitonen (48 Prozent). Der Abstand zwischen Frauen und Männern war hier allerdings geringer als bei den Bachelorstudiengängen.