Bundestag
Jens Spahn zurück in der Bundestagsfraktion
Sitzungen und Statements der Bundestagsfraktionen
Jens Spahn war bei seiner Rückkehr in die Bundestagsfraktion ein beliebter Gesprächspartner.
Kay Nietfeld. DPA

Nach seinem Rücktritt vom Amt des Unionsfraktionschefs war Jens Spahn einige Wochen abgetaucht, gab auch keine Interviews. Jetzt ist der CDU-Politiker zurück.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Knapp zwei Monate nach seinem Rücktritt hat sich der ehemalige Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) erstmals wieder einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Am späten Nachmittag nahm er an der ersten Fraktionssitzung im Bundestag nach der Sommerpause teil – in einer der hinteren Reihen. Spahn gehört jetzt dem Haushaltsausschuss an und hat in der Fraktion keine führende Funktion mehr.

Der 46-Jährige hatte sich nach seinem Rücktritt Mitte Juli bisher nicht mehr öffentlich gezeigt und nahm auch nicht an der Sondersitzung teil, in der Thorsten Frei zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Spahn war vom Fraktionsvorsitz zurückgetreten, nachdem er publik gemacht hatte, dass er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen haben. Dieses Vorgehen löste Unmut auch in der Union aus.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-648883/1

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