Israelisches Militär in Gaza-Stadt im Einsatz

Israels Verteidigungsminister hat eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. Kurz danach meldet ein Armeesprecher neue Militäroperationen in Gaza-Stadt.

Tel Aviv (dpa) - Israelische Truppen haben nach Angaben eines Militärsprechers mit neuen Einsätzen in Gaza-Stadt begonnen. Ziel sei es, die Kontrolle über das Gebiet zu stärken, Infrastruktur der Hamas zu zerstören und die sogenannte Sicherheitszone auszubauen, gab ein Armeesprecher bekannt. Seit Beginn des Einsatzes am Vorabend seien Dutzende Terroristen getötet und Beobachtungsposten zerstört worden. Zivilisten sei vor und während des Einsatzes das Verlassen des Kampfgebiets über sichere Routen erlaubt worden.

Stunden zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Israel Katz eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. Die seit Samstag umzingelte Stadt Rafah im Süden des Küstenstreifens sei nun Teil einer israelischen Sicherheitszone, schrieb Katz israelischen Medien zufolge in einer an die Bevölkerung im Gazastreifen gerichteten Stellungnahme. Das israelische Militär werde seinen Einsatz bald auf weitere Teile des Gazastreifens ausweiten, so Katz weiter. Die Bevölkerung werde die Kampfgebiete verlassen müssen.

Katz hatte Anfang des Monats mitgeteilt, die Armee werde umfangreiche Gebiete im Gazastreifen erobern, die zu israelischen «Sicherheitszonen» werden sollen.