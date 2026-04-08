Iran-Krieg Irans Außenminister kündigt Öffnung der Straße von Hormus an dpa 08.04.2026, 00:46 Uhr

i Der Iran stimmt einer zweiwöchigen Waffenruhe zu. (Archivbild) Tatyana Makeyeva. DPA

Irans Außenminister hat eine Öffnung der Straße von Hormus im Rahmen einer Waffenruhe angekündigt. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen soll der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghtschi in einer Erklärung.

Teheran (dpa) - Irans Außenminister hat eine Öffnung der Straße von Hormus im Rahmen einer Waffenruhe angekündigt. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen soll der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghtschi in einer Erklärung. © dpa-infocom, dpa:260407-930-916831/4







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