Iranischer Generalstabschef bei Luftangriffen getötet
Bei den Luftangriffen auf den Iran wurden auch hochrangige Mitglieder der Militärführung getötet. (Foto-aktuell)
Israel hat bereits am Samstag mitgeteilt, dass zentrale Vertreter der iranischen Militärführung bei Angriffen getötet worden seien. Nun gibt es Bestätigungen aus dem Iran.

Teheran (dpa) - Der Iran bestätigt den Tod hochrangiger Militärs bei israelisch-amerikanischen Luftangriffen. Darunter sei auch Generalstabschef Abdolrahim Mussawi, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim. Den Angaben zufolge kamen sie während einer Sitzung des Verteidigungsrats ums Leben.

Getötet wurden außerdem der Oberkommandierende der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Mohammed Pakpur, sowie Verteidigungsminister und Unterstützungsminister der Streitkräfte, Asis Nassirsadeh. Auch der Militärberater des Obersten Führers und Sekretär des Verteidigungsrats, Ali Schamchani, gehört zu den Todesopfern.

