Militärische Eskalation
Iranischer Außenminister: Chamenei lebt «soweit ich weiß»
Irans Außenminister Araghtschi
Der Chamenei ist nach Angaben des iranischen Außenministers wohl am Leben. (Archivfoto)
Tatyana Makeyeva. DPA

Seit dem Morgen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran. Das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei soll laut Außenminister die Attacken überlebt haben.

Washington/Teheran (dpa) - Das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei hat nach Worten des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi die israelisch-amerikanischen Luftangriffe  überlebt. Chamenei sei «soweit ich weiß» noch am Leben, sagte der Minister im Gespräch mit dem US-Sender NBC News.

Araghtschi zufolge waren bei den Angriffen zwei Kommandeure getötet worden. Hochrangige Funktionäre der Führung in Teheran hätten überlebt. Die Angaben Araghtschis lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

© dpa-infocom, dpa:260228-930-749033/4

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren