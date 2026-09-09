Teheran/Washington (dpa) – Der Iran hat Medienberichten zufolge US-Militärstützpunkte in Jordanien mit einer «Welle an Raketen» angegriffen. Wie unter anderem der regierungstreue Sender Press TV in der Nacht auf Telegram meldete, handelte es sich um Vergeltungsschläge nach Angriffen des US-Militärs auf iranische Öltanker. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es mehrere Explosionen auf zwei US-Stützpunkten in Jordanien. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen. Das US-Militär und die jordanischen Behörden machten dazu zunächst keine Angaben.

Das US-Militär hatte in der Nacht erklärt, die Attacken auf mehrere iranische Tanker seien Vergeltung für iranische Angriffe auf ein US-Kriegsschiff mit ballistischen Raketen gewesen. Zuvor hatten iranische Medien mehrere Explosionen vor der Insel Charg im Persischen Golf sowie nahe der Hafenstadt Dschask an der Straße von Hormus gemeldet. Charg ist das wichtigste Exportterminal für iranisches Erdöl im Persischen Golf.