Erst kürzlich hatte es im Süden des Landes Feuergefechte zwischen den Streitkräften der USA und des Irans gegeben. Nun werden erneut nächtliche Explosionen gemeldet.

Teheran (dpa) – Aus dem Süden des Irans werden erneut Explosionen gemeldet. Östlich der Stadt Bandar Abbas an der Straße von Hormus seien drei Explosionen zu hören gewesen, meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars in der Nacht auf der Plattform Telegram. Der Grund dafür war zunächst unklar, genauso wie der genaue Ort der Zwischenfälle, hieß es. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden.

Bandar Abbas ist die Hauptstadt der Provinz Hormusgan und gilt als eines der wichtigsten militärischen Zentren des Irans im Golfraum und an der Straße von Hormus.

Erst kürzlich hatten iranische Medien in der Region nach nächtlichen Feuergefechten mit dem US-Militär Explosionen gemeldet. Die USA hatten unter anderem Ziele auf dem iranischen Festland angegriffen, der Iran attackierte US-Militärschiffe mit Raketen und Schnellbooten. Unklar blieb, welche Kriegspartei zuerst das Feuer eröffnet hatte.