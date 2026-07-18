Iran-Krieg
Iran: 50 Tote nach jüngsten US-Angriffen
Iran-Krieg - Straße von Hormus
Mindestens 50 Tote und mehr als 500 Verletzte meldet der Iran nach US-Angriffen.(Archivbild)
Razieh Poudat. DPA

Mindestens 50 Tote und mehr als 500 Verletzte meldet der Iran nach US-Angriffen. Das US-Militär konzentriert sich mit seinen Angriffen vor allem auf eine Region.

Lesezeit 1 Minute

Teheran (dpa) - Seit der neuen Eskalation am Persischen Golf sind im Iran Regierungsangaben zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 Menschen seien bei den US-Angriffen verletzt worden, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, auf X schrieb. 

Dem Sprecher zufolge wurden 460 Personen bereits aus dem Krankenhaus entlassen, während sich 37 weiterhin in stationärer Behandlung befinden. 

Die Regierung berichtet in der Regel nur über zivile Opfer. Über Verluste unter den Streitkräften gibt es keine offiziellen Daten. 

Das US-Militär hat vor allem die südlichen Küstenprovinzen Irans angegriffen. Alleine in der südwestlichen, ölreichen Industrieprovinz Chusestan registrierten die Behörden in den vergangenen 10 Tagen Angriffe auf 95 Orte, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-402646/5

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