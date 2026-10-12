Nach seinem Sturz muss NRW-Innenminister Herbert Reul pausieren. Die CDU verschiebt deshalb sogar die Nominierung ihres Direktkandidaten im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Düsseldorf/Kürten (dpa) – Der Hüftbruch von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wirbelt auch die Pläne seiner Partei für die Landtagswahl durcheinander. Eigentlich hätte Reul am Donnerstag als Direktkandidat im Rheinisch-Bergischen Kreis aufgestellt werden sollen. Doch nun wird die Wahlkreismitgliederversammlung verschoben, wie die Kreis-CDU mitteilte.

Das sei nach Rücksprache mit Reul einstimmig im geschäftsführenden Kreisvorstand beschlossen worden, hieß es von der Partei: «Da die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge erst im Januar 2027 endet, ist die Verschiebung problemlos möglich.» Ziel sei es nun, die Aufstellungsversammlung noch vor Weihnachten durchzuführen.

Reul hatte bei der letzten Wahl haushoch gewonnen

Reul ist bislang der einzige Bewerber für das Direktmandat der CDU im Wahlkreis 22 (Rheinisch-Bergischer Kreis II). Bei der letzten Landtagswahl 2022 hatte er dort mit 51,1 Prozent der Erststimmen haushoch gewonnen.

Der CDU-Politiker ist auch über Nordrhein-Westfalens Grenzen hinweg populär. Am Freitag war er bei einem Termin im Polizeipräsidium Wuppertal gestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. Er wurde laut seines Ministeriums noch am selben Abend operiert. «Jetzt heißt es: Trainieren und vor allem geduldig sein, wobei mir das besonders schwer fallen wird», wurde Reul nach der OP zitiert.