26 Menschen sind in der Gießener Synagoge, als beim Öffnen eines Briefes ein Pulver freigesetzt wird. Die Polizei hebt die Sperrungen wieder auf – doch es bleiben Fragen offen.

Gießen (dpa) - Der Fund eines verdächtigen Briefes mit antisemitischem und bedrohendem Inhalt hat die Räumung der Gießener Synagoge und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Beim Öffnen des Briefes war am Mittag ein bislang unbekanntes Pulver freigesetzt worden, wie die Polizei mitteilte. Sie hob die weiträumigen Sperrungen am späten Nachmittag wieder auf, doch blieb die Synagoge selbst nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst weiter gesperrt.

Vier Personen nach Untersuchung wieder entlassen

Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich aus der Synagoge geleitet. Die Polizei geht davon aus, dass sich vier Menschen beim Öffnen des Briefes in unmittelbarer Nähe aufhielten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber alle noch vor Ort wieder entlassen werden - eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.

Substanz wird weiter untersucht

Worum es sich bei dem in dem Brief enthaltenen Pulver handelt, wird laut Polizei nach wie vor untersucht. Eine Gefahr für die Allgemeinheit habe aber nicht bestanden. Auch die Ermittlungen zum Verfasser des Briefes laufen. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Mittelhessen waren auch Angehörige der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

«Nehmen solche Vorfälle sehr ernst»

Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) über das Thema berichtet. Das Gebiet rund um die Synagoge in der Gießener Innenstadt wurde vorübergehend abgesperrt. «Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Kontext sind ohnehin sehr hoch», sagte ein Polizeisprecher. «Wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst.»

Ein Studio des HR, das sich in unmittelbarer Umgebung befindet, musste nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders ebenfalls geräumt werden. Wie der HR berichtete, baute die Feuerwehr unter anderem ein Zelt zur Dekontamination auf. Darin können Einsatzkräfte, die mit Gefahrstoffen in Kontakt kommen, anschließend gereinigt werden.

Die Gießener Synagoge mitsamt Gemeindezentrum wurde nach Angaben der Jüdischen Gemeinde Gießen auf ihrer Homepage 1995 wiedereröffnet. Die Gemeinde selbst besteht seit 1978. Die Synagoge ist das jüdische Gotteshaus und zugleich religiöses wie kulturelles Zentrum.

Drohschreiben an Jüdische Gemeinde in Speyer

Einen möglicherweise ähnlichen Fall hatte es Mitte Oktober in Speyer in Rheinland-Pfalz gegeben. Dort war per Post ein Drohschreiben bei der Jüdischen Kultusgemeinde eingegangen. Der Verfasser drohte damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. In dem Brief befand sich ein Pulver, das Experten des Landeskriminalamtes nach einer Untersuchung als ungefährlich einstuften. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf, der oder die Täter wurden bislang nicht gefunden.

Unter anderem der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hatte die Drohung damals scharf verurteilt. «Der Vorfall an der Synagoge in Speyer erschüttert mich. Wer eine jüdische Gemeinde mit Hassbotschaften und Einschüchterungsversuchen bedroht, greift jüdisches Leben in unserem ganzen Land an», sagte er im Oktober.