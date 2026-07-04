Gruß aus Russland
Geburtstagsgrüße aus Moskau an Trump
Ukraine-Krieg - Russlands Präsident Putin
Putin betonte in seinen Glückwünschen die «ruhmreichen Kapitel» in der gemeinsamen Geschichte (Archivbild).
Pavel Byrkin. DPA

Putin schickt Trump zum US-Jubiläum ein Telegramm mit warmen Worten – und erinnert an historische Bündnisse.

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Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat den USA zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit gratuliert. «Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Donald», leitete Putin sein Glückwunschtelegramm ein, das vom russischen Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde. Die Unabhängigkeitserklärung der USA habe nicht nur den Beginn des Staates markiert, sondern sei auch ein wichtiger Meilenstein in der Weltgeschichte gewesen. Russland, damals noch unter den Zaren, habe die nordamerikanischen Kolonisten unterstützt.

Putin hob «zahlreiche ruhmreiche Kapitel» in zweieinhalb Jahrhunderten der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor. «Wir waren Verbündete in zwei Weltkriegen, haben gemeinsam die Menschheit von den Schrecken des Nationalsozialismus befreit und anschließend eine wichtige Rolle bei der Schaffung der Grundlagen der modernen Weltordnung gespielt», schrieb Putin. Auch in der heutigen Welt trügen Russland und die USA als Atommächte eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität auf globaler Ebene.

Nach einem Händedruck-Emoji schloss Putin: «Ich wünsche dir, Donald, und deinen Angehörigen Gesundheit, Wohlergehen und Erfolg, und allen amerikanischen Bürgern Glück und Wohlstand.»

© dpa-infocom, dpa:260704-930-332126/2

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Politik

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