Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin kämpft seit Jahrzehnten für die Menschenrechte. Die Entscheidung für Navi Pillay sorgt bei den Vereinten Nationen für Freude und Hoffnung.

Genf (dpa) – Die Verleihung des Friedensnobelpreises an die südafrikanische Juristin Navanethem Pillay ist nach Ansicht der Vereinten Nationen ein starkes Signal im Kampf für Menschenrechte. Diese Auszeichnung «unterstreicht die Notwendigkeit und den Wert der Menschenrechte – heute mehr denn je», sagte eine Sprecherin des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) in einer ersten Reaktion in Genf.

Es sei zu hoffen, dass die Verleihung andere dazu ermutige und weiterhin dazu inspiriere, sich für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte aller Menschen weltweit einzusetzen, sagte die Sprecherin weiter.

Pillay war unter anderem am Internationalen Strafgerichtshof tätig und amtierte von 2008 bis 2014 als Hochkommissarin für Menschenrechte. Von 2021 bis 2025 leitete sie die Unabhängige internationale Untersuchungskommission der UN zu den besetzten palästinensischen Gebieten.